به گزارش خبرگزاری مهر، «جنت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: اکنون در آمریکا توقیف دارایی‌های روسیه برای پرداخت هزینه بازسازی اوکراین قانونی نیست.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره اضافه کرد: به صورت منطقی این احتمال وجود دارد که ایالات متحده مجوز پرداخت‌ های دیون بخش حاکمیت روسیه را بدهد که پس از ۲۵ ماه می منقضی می شوند.

پس از اینکه آمریکا به بهانه درگیری ها در اوکراین تهدید کرد که دارایی های روسیه را بلوکه خواهد کرد، مسکو این اقدام واشنگتن را دزدی اموال مردم این کشور توصیف کرد و وعده داد که با آن مقابله خواهد کرد.

گفتنی است که روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هدف از این اقدام را «حفاظت از افرادی که به مدت هشت سال توسط رژیم کی یف در معرض قلدری و نسل کشی قرار گرفته اند»، نامید.

همچنین این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا و کشورهای غربی حاضر به ارائه تضمین‌های امنیتی به مسکو نشدند.