تیم کامپوند مردان ایران حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کامپوند مردان ایران با ترکیب آرمین پاکزاد، فرهنگ خداپرست و میلاد رشیدی در دور یک هشتم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل تیم بنگلادش پس از تساوی ۲۳۲ بر ۲۳۲ در تیر طلایی موفق به شکست این تیم شد و به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت.
تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم قدرتمند کرهجنوبی رفت و با نتیجه ۲۳۹ بر ۲۳۴ شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی بازماند.
تیم کامپوند مردان ایران در مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای آسیایی از صعود به نیمهنهایی بازماند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم کامپوند مردان ایران با ترکیب آرمین پاکزاد، فرهنگ خداپرست و میلاد رشیدی در دور یک هشتم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل تیم بنگلادش پس از تساوی ۲۳۲ بر ۲۳۲ در تیر طلایی موفق به شکست این تیم شد و به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت.
کد مطلب 6959676
نظر شما