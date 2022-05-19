وضعیت جاده های شاهراه ارتباطی ایران به اروپا مناسب نیست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هم‌اکنون ۱۰ هزار و ۷۷۷ کیلومتر راه بین شهری و روستایی در استان وجود دارد که از این مقدار ۲ هزار و ۸۲۵ کیلومتر آن راه بین شهری و مابقی را راه روستایی تشکیل می‌دهد، میانگین برخورداری از راه آسفالت روستایی در کشور ۶۶ درصد است و این میزان در آذربایجان‌غربی تنها ۵۱ درصد برآورد می‌شود.

هم اکنون بیش از ۴۹ درصد از راه‌های روستایی آذربایجان غربی آسفالت ندارند و وضعیت جاده‌های شهری به خصوص راه‌های مرزی از وضعیت نامناسبی برخوردار است وضعیتی که مناسب آذربایجان غربی که عنوان شاهراه ارتباطی ایران به اروپا را یدک می‌کند برازنده نیست.

بی‌تردید استاندارد بودن جاده‌های مواصلاتی و راه‌ها از جمله موضوعات مهم دارای اهمیت فراوانی است چون وضعیت نامناسب جاده‌ها سبب می‌شود که سالیانه هزاران مورد تصادف رخ دهد و ضمن کشته شدن تعدادی از هم وطنان، برخی نیز دچار نقص عضو شوند.

آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه به عنوان شاهراه ارتباطی ایران به بازارهای جهانی و اروپایی است ویژگی‌ها مسئولان می‌تواند با برنامه ریزی دقیق و اصولی بهره کافی را از آن ببرند.

در آستانه سفر رئیس‌جمهور و اعضای کابینه به استان آذربایجان غربی خبرگزاری مهر در سلسله گزارش‌هایی ضمن طرح برخی مسائل این استان، بستر طرح مطالبات و خواسته‌های مردم را فراهم خواهد کرد.

در این راستا منطبق بر نظام مسائل تدوین‌شده در این خبرگزاری، مهم‌ترین مطالبات استان در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … مورداشاره قرار خواهد گرفت تا زمینه‌ای برای توجه به این مطالبات در مصوبات سفر دولت فراهم شود.

برای پیگیری گزارش‌های مهر لینک «مطالبات مردم آذربایجان غربی از دولت» را دنبال کنید. این لینک در کنار صفحه استانی خبرگزاری مهر قرار داده خواهد شد و مخاطبان این رسانه می‌توانند نکات مدنظر خود را در بخش نظرات در میان بگذارند.

در این گزارش با نگاهی به مطالبات حوزه راه و شهرسازی در سفر روز جمعه هیئت دولت به وضعیت راه‌های روستایی و راه‌های مواصلاتی به همراه راه‌های مرزی استان خواهیم پرداخت.

اختصاص بیشترین حجم صادرات و واردات آذربایجان غربی به ترکیه، مشترکات بی‌شمار از تمامی ابعاد بین استان‌های مرزی ایران و ترکیه، انجام واردات و صادرات کالاها از طریق مرزهای آذربایجان غربی، جای شکی برای ایجاد توسعه و تقویت راه‌های مواصلاتی در شهرهای مرزی نمی‌گذارد موضوعی که سال‌های گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

آذربایجان غربی با بیش از ۳۷ هزار کیلومتر مربع مساحت در منتهی الیه شمال غرب کشور قرار دارد و علاوه بر داشتن ظرفیت‌های مختلف، پتانسیل ویژه ای در حوزه مرز و تجارت دارد، فاصله حدود هفت ساعته با ترابوزان و ساحل دریای سیاه و مسافت حدود ۱۲ ساعته از مرز سرو تا مرسین در ساحل مدیترانه و همچنین فاصله حدود ۶۰۰ کیلومتری با شهرهای باتومی و تفلیس گرجستان و همچنین هم مرز بودن با استان اربیل شمال عراق و نیز جمهوری خودمختار نخجوان از جمله مهمترین مزیت‌های آذربایجان غربی است که تاکنون به آن توجه نشده و مغفول مانده است.

آذربایجان غربی آزاد راه ندارد

همین موارد نشان می‌دهد که آذربایجان غربی می‌تواند بهترین مسیر برای تردد کامیون‌های صادراتی، وارداتی و ترانزیتی باشد، هرچند باید قرار گرفتن در مسیر ۹۰ درصد کریدورهای بین المللی را نیز به آن اضافه کرد.

با توجه به نبود آزادراه در سطح آذربایجان‌غربی در کنار وجود مشکلات عدیده در بزرگراه‌ها و راه‌های مواصلاتی شهرستان‌ها، لازمه حضور سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌هایی که بتواند دغدغه‌های این حوزه را برطرف کند، به شدت احساس می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در حوزه راه استان، فرسوده شدن بعضی مسیرها با توجه به گذر زمان و متعاقب آن کاهش ایمنی و خروج از وضعیت استاندارد است که البته در این بین گاهی اجرای غیراستاندارد در برخی مسیرها مزید بر علت شده و بر این مشکلات می‌افزاید.

همچنین در برخی گذرها با توجه به اینکه سال‌ها از آخرین اصلاح و ترمیم اساسی جاده می‌گذرد، لازم است اعتبارات ویژه‌ای به منظور اصلاح و بازسازی این مسیرها اختصاص یابد.

یکی دیگر از بخش‌هایی که نیازمند توجه اساسی و زیربنایی است، راه‌های روستایی است و راه روستایی با توجه به جمعیت بسیار بالای روستانشین‌ها در آذربایجان‌غربی، نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه مناطق روستایی ایفا می‌کند به طوری که از آن به عنوان شریان حیاتی هر منطقه یاد می‌شود.

آذربایجان‌غربی از ابعاد مختلف جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جز استان‌های غنی و مؤثر کشور محسوب می‌شود چرا که با چهار کشور ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان دارای نوار مرزی مشترک است.

برای بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی این استان نیاز است که برخی از زیرساخت‌ها در هر زمینه مهیا باشد، یکی از مهم‌ترین امکانات در تقویت روابط با این کشورها راه‌های ارتباطی بوده که متأسفانه آذربایجان‌غربی از حداقل‌ها در این زمینه محروم است.

استاندارد سازی زیرساخت‌های حمل و نقل و راه آذربایجان غربی نیازمند تأمین اعتبار است

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از احداث ۷۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در استان در سال جاری خبر داد و گفت: جذب اعتبار برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب و ساماندهی جاده‌های منتهی به پایانه‌های مرزی در رأس برنامه‌های راهبری راه و شهرسازی قرار دارد و امسال ٧٠ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در آذربایجان‌غربی احداث می‌شود.

محسن حمزه لو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش صورت گرفته، از ۵۴۰ کیلومتر کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان، تاکنون بیش از ۴۵۰ کیلومتر با ۹۰ درصد پوشش زیر بار ترافیکی رفته است.

وی اضافه کرد کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول یک هزار و ۵٣٠ کیلومتر، مرز بازرگان را به بندر امام خمینی (ره) در استان خوزستان متصل می‌کند که ٣٠ درصد این شبکه حمل و نقل جاده‌ای به طول ۵۴٠ کیلومتر در آذربایجان‌غربی احداث می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در پایانه‌های مرزی یکی از کارآمدترین راهکارهای برون رفت از چالش‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه استانداردسازی راه‌های آذربایجان غربی نیازمند تأمین و تخصیص به موقع منابع مالی است، گفت: کمبود قیر یارانه‌ای، استفاده از اسناد خزانه بلندمدت در آزادسازی زمین و نوسانات قیمت مصالح مصرفی در راهسازی. پروژه‌ها، از مشکلات عمده توسعه راه‌ها هستند.

آذربایجان غربی از زیرساخت‌های مناسب در بخش راه و حمل و نقل برخوردار نیست

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی استان به کارگیری زیرساخت‌های حمل و نقلی عمومی در اقتصاد استان است، افزود: متأسفانه از زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی خیلی بهره برداری انجام نمی‌گیرد.

محمدصادق معتمدیان در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی ما که با حمایت نمایندگان در حال انجام است و با سفر رئیس جمهور به استان امیدواریم در بازه زمانی مشخص هم در بحث ریلی تکمیل زیرساخت‌ها را داشته باشیم و هم انبارها، باراندازها و لجستیک مورد نیاز برای فعال سازی راه آهن را ایجاد کنیم.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه از نظر ریلی به بندر امام خمینی (ره)، بندرعباس و سرخس و کشورهای آسیای میانه دسترسی داریم افزود: به دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه اقتصادی نتوانسته‌ایم از این امکان بسیار خوب استفاده کنیم. یکی از دلایلی که امروز تورم بالا را در استان داریم به خاطر دوری استان از بنادر و مرکز کشور است. امیدواریم با انجام این کار اساسی و زیرساختی شاهد کاهش تورم و کاهش هزینه‌های تمام شده کالای وارد شده به استان باشیم.

معتمدیان مزیت‌های مرزی استان را نیز در ادامه مورد اشاره قرار داد و گفت: مرز مشترک با سه کشور عراق، ترکیه و آذربایجان، بهره مندی از پنج پایانه صادراتی و ۹ گمرک نشان از اهمیت استان در مباحث تجارت بین الملل دارد. آذربایجان غربی در مسیر دو کریدور مهم قرار دارد که طبیعتاً دسترسی جمهوری اسلامی به ترکیه و اروپا از طریق زمینی و ریلی از استان آذربایجان غربی انجام می‌گیرد.