تداوم آلودگی و گرد و غبار در ۳ شهر استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هواشناسی و اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای استان، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ٢٤ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۴ خرداد برابر با عدد ۲۸۳ و شاخص کیفیت هوا در وضعیت بسیار ناسالم بوده است.
شاخص لحظهای کیفیت هوا ساعت ۱۱ صبح امروز در اراک برابر ۳۲۶ خطرناک، شازند برابر ۴۲۸ خطرناک و ساوه برابر ۲۱۷ بسیار ناسالم گزارش شده است.
آلاینده مسئول ذرات کمتر از ده میکرون و علت آلودگی گرد و غبار فرامنطقهای است.
بر این اساس تعداد روزهای ناسالم اراک از ابتدای سال به ۳۷ روز رسید.
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