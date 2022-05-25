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۴ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۵۸

تداوم آلودگی و گرد و غبار در ۳ شهر استان مرکزی

تداوم آلودگی و گرد و غبار در ۳ شهر استان مرکزی

اراک - طبق اعلام هواشناسی استان مرکزی هوای شهرهای اراک، شازند و ساوه، همچنان غبار آلود هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هواشناسی و اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای استان، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ٢٤ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۴ خرداد برابر با عدد ۲۸۳ و شاخص کیفیت هوا در وضعیت بسیار ناسالم بوده است.

شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا ساعت ۱۱ صبح امروز در اراک برابر ۳۲۶ خطرناک، شازند برابر ۴۲۸ خطرناک و ساوه برابر ۲۱۷ بسیار ناسالم گزارش شده است.

آلاینده مسئول ذرات کمتر از ده میکرون و علت آلودگی گرد و غبار فرامنطقه‌ای است.

بر این اساس تعداد روزهای ناسالم اراک از ابتدای سال به ۳۷ روز رسید.

کد مطلب 5499202

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