به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در این تفاهم‌نامه که به امضای "علی رسولیان" معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و "محمود کمانی" معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق رسیده است، طرفین به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ها و توان‌بخش غیردولتی در زمینه کمک به افزایش ظرفیت برق و ارتقای کیفیت آن در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه و همچنین ترویج بهره‌مندی از انرژی‌های پاک از طریق منابع تجدیدپذیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

برنامه‌ریزی برای تامین یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از طریق استفاده از فضای سقف مستحدثات واحدهای صنعتی موجود (در قالب خرید تضمینی برق نیروگاه‌های انشعابی کمتر از ۲۰۰ کیلووات مطابق ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی) در مدت ۲ سال، تامین سه هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت بالاتر از ۲۰۰ کیلووات در قالب روش‌های خرید، استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ و جمع‌سپاری از طریق استفاده از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی موجود، توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود و ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی تجدیدپذیر در مدت چهار سال و تامین یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در قالب خود تامین (تهاتر انرژی) صنایع از طریق استفاده از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی موجود، توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود و ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی تجدیدپذیر در مدت ۲ سال، از جمله اهداف این تفاهم‌نامه همکاری است.

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در این تفاهم‌نامه متعهد شده است نسبت به عقد قرارداد با متقاضیان سرمایه‌گذاری و صدور پروانه احداث و بهره‌برداری نیروگاه تجدیدپذیر، شناسایی و معرفی تولیدکنندگان تجهیزات انرژی تجدیدپذیر دارای صلاحیت و استانداردهای لازم با اولویت تولیدکنندگان داخل کشور و ترغیب سرمایه‌گذاران به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ایجاد اولویت برای فعالیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود یا تخصصی انرژی تجدیدپذیر اقدام کند.

همچنین در صورت استفاده از مدل خود تامین صنایع، تخصیص معادل انرژی تولید شده توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر مستقر در هر شهرک و ناحیه صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی، با توان یکنواخت (ثابت) به همان منطقه و یا در صورت وجود برق مازاد بر نیاز آن مناطق، انتقال از طریق شبکه‌های انتقال و توزیع برق موجود به سایر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بدون اخذ هزینه ترانزیت انرژی و تداوم تحویل آن در شرایط پیک مصرف، از دیگر تعهدات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این تفاهم‌نامه تعهد کرده است نسبت به برنامه‌ریزی و احداث شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی تجدیدپذیر، استفاده از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی موجود یا توسعه آن‌ها و همچنین ایجاد زیرساخت‌ها و ارائه خدمات لازم برای استقرار سرمایه‌گذاران متقاضی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کند.

برنامه‌ریزی و اقدام لازم به‌منظور واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری و تسهیل در احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از طریق فعال نمودن شرکت‌های تولیدی تخصصی یا شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از دیگر تعهدات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این تفاهم‌نامه همکاری است.

همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در قالب کمیته مشترک از نمایندگان تام‌الاختیار دو طرف به مدت چهار سال معتبر و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

شایان‌ذکر است، متقاضیان سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به معاونت فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان موردنظر خود مراجعه و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارابودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۵ ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره‌برداری، ۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۷ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب‌وکار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری، ۹۹ هزار و ۱۶۸ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۹ هزار و ۲۲۱ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۰۷ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۱ هزار و ۲۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.