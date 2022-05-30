به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرشکاران ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: طبیعی است هر بازآرایی و اصلاح طرح برای خود سختی‌هایی دارد اما حسن‌ها و نقاط مثبت اجرای طرح مردمی سازی بیشتر از سختی‌های آن است.

وی افزود: اکنون هزینه ۲ ماه یارانه به طور نقدی پرداخت شده است، البته مجلس به سمت اجرای طرح کالابرگ یا موضوع کارت‌های هوشمند کالابرگ حرکت می‌کند تا یارانه به صورت مشخص به افراد پرداخت شود.

فرشکاران ادامه داد: البته در اجرای هر کدام از مدل‌های یاد شده چه به صورت نقدی و چه به صورت کالابرگ تفاوتی وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در هر ۲ مدل یارانه به دهک‌های معین شده پرداخت می‌شود، گفت: حمایت دولت از دهک‌های پایین به خصوص سه دهک پایین بیشتر خواهد بود.

این مسئول ابراز داشت: با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در واقع یارانه به طور مستقیم در اختیار دهک‌ها قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: سه دهک پایین درآمدی که سبد هزینه‌ای محقری دارند و همین طور دهک‌های چهار تا ۸ یعنی طبقه متوسط از این طرح که هزینه‌های زندگی آنها سر به سر است نفع بیشتری می‌برند تا افزایش قیمت‌ها در زندگی آنها تأثیر نگذارد.

فرشکاران یادآور شد: باید برای ارتقای معیشت مردم برنامه داشته باشیم که در این راستا طرح یاد شده و واریز مبالغ انجام شده است.

وی ادامه داد: اگر مخارج دولت مدیریت شود و از طرفی به سمت یارانه هوشمند و پرداخت درست یارانه حرکت کنیم به طور حتم تورم در میان مدت و بلند مدت مدیریت می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به نگرانی‌های مردم از اصلاح رویه‌ها، ادامه داد: دوران کرونا نشان داد که با برنامه ریزی نباید نگران آینده بود زیرا با وجود فشارها و نگرانی‌ها در این دوران کمبود و مشکلات حاد اقتصادی به وجود نیامد.

فرشکاران خاطرنشان ساخت: با این طرح رانت از بین می‌رود، وضعیت معیشتی و اقتصادی ترمیم می‌شود.

وی با بیان اینکه خرد جمعی در مسائل مختلف اقتصادی بسیار مهم است طوری که تحلیل و اجرا نیز ابعاد دیگر اقتصاد است، افزود: وقتی گفته می‌شود ذخایر کالاهای اساسی به اندازه کافی وجود دارد این یک واقعیت است پس مردم در خصوص کالاهای اساسی و اقتصاد معیشتی شأن نگرانی نداشته باشند.

فرشکاران همچنین با اشاره به اینکه ثبت نام جاماندگان از هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده و مهلت ثبت نام تمدید شده است، گفت: افرادی که تاکنون نتوانستند در طرح هدفمندی یارانه‌ها ثبت نام کنند می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت رفاه ثبت نام کنند و از مزایای طرح مردمی سازی یارانه‌ها بهره مند شوند.

این مسؤول یادآور شد: با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها و بررسی‌هایی که انجام شده است دهک‌های مورد هدف جامعه به صورت دقیق‌تر در حال مشخص شدن است تا اصابت یارانه‌ها به دهک‌ها به خوبی انجام شود و در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تاکید کرد: بر این اساس مردم نسبت به فراخور هر دهک که قرار می‌گیرند از امتیازات طرح مردمی سازی یارانه‌ها بهره مند می‌شوند.