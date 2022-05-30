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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰:۴۴

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان معرفی شد

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان معرفی شد

خرم‌آباد- «علیرضا احمدوندی» به عنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و طی حکمی از طرف عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور، «علیرضا احمدوندی» به سمت سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان منصوب و مشغول به کار شد.

از سوابق مهندس علیرضا احمدوندی می‌توان به محقق مرکز تحقیقات، معاون ترویج کشاورزی لرستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، مشاور استاندار دولت دهم، مدیر باغبانی استان و مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی لرستان اشاره کرد.

پیش از این مهندس «کامران ماسوری» مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان را بر عهده داشتند که در مراسمی از خدمات وی تقدیر به عمل آمد و «علیرضا احمدوندی» به عنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان معرفی شد.

کد مطلب 5503360

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