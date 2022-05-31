به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آیین آغاز به کار فاز سوم برنامه اصالت و سلامت مواد غذایی، رونمایی از کتاب دارونامه داروهای صنعتی و طب سنتی و داروی ایرانساخت «تیوتروپیوم بروماید»، با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر بهداشت و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در این مراسم با اشاره به همکاریهای مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی برای ارتقای امنیت، سلامت و کیفیت غذا گفت: آیین نامه مشترک اجرایی با محوریت استفاده از نوآوریها و فناوریهای حوزه غذا، در قالب قانون جهش تولید دانش بنیان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال جاری آغاز شده است. در این آیین نامه به طور جدی به نقش شرکتهای دانشبنیان در تامین امنیت، ارتقای کیفیت و سلامت فرآوردههای غذایی با استفاده از فناوریها توجه جدی صورت گرفته است.
ستاری، با اشاره به همکاری با سازمان غذا و دارو برای تامین امنیت و سلامت غذای کشور گفت: در دوره جدید همکاری های جدی را با سازمان غذا و دارو شکل دادهایم که بر امنیت، سلامت و کیفیت غذا متمرکز است. این تمرکز جدی روی حوزه غذا وجود نداشت و عمده تمرکز بر روی فرآوردههای دارویی بود که خوشبختانه دستاوردهای ارزشمند و قابل توجهی نیز به ارمغان آورد.
وی اضافه کرد: در همکاری پیشین، آزمایشگاه شناسایی بیش از ۴۰۰ نوع سم جدید شکل گرفت و در این دوره نیز، تحول غذایی کشور دنبال میشود چراکه یکی از حوزههای راهبردی، اقتدارآفرین و حیاتی برای کشور است که ظرفیتهای بالقوه بسیاری دارد که کاری روی آن صورت نگرفته و شرکتهای دانشبنیان با ورود به این حوزهها، میتوانند ضمن ایجاد اشتغال و خلق ارزش افزوده، نیازی مهم و راهبردی از کشور را تامین کنند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور تامین و خودکفایی در تامین نهادههای دام و طیور به منظور تامین امنیت غذایی جامعه را یکی از اولویتهای اصلی این معاونت برشمرد و افزود:استفاده از دانشبنیانها برای توسعه روشهای فناورانه و نوآورانه تامین نهادهها، همچنین جایگزینسازی نهادهها با جایگزینهای غذای دام و طیور دنبال می شود.
وی با اشاره به اهمیت بالای حوزه زیست دریا گفت: پهنه گسترده و وسیع دریایی ایران دارای ظرفیت های بسیار زیادی در تامین امنیت غذایی دارد، مورد توجه قرار گرفته است و طرحهای فناورانه در حوزه زیستدریا از سوی معاونت علمی و فناوری مورد حمایت قرار میگیرند.
ستاری همچنین از اهمیت حوزه گیاهان دارویی، طب سنتی و فرآوردههای وابسته گفت و افزود: نوآوریهای حوزه گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی، اهلی سازی و خودکفایی در بذر از ظرفیت های بسیار خوب حوزه کشاورزی، گیاهان دارویی و فرآوردههای وابسته به شمار میروند که از شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزهها حمایت میکنیم.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با بیان اینکه تدوین دارونامه طب سنتی می تواند بازاری بزرگ برای شرکت های دانش بنیان و خلاق این حوزه ایجاد کند، ادامه داد: روند همکاری ها در حوزه غذا با همکاری وزارت بهداشت شتاب گرفته است و امیدواریم ادامه این روند، به تحقق امنیت غذایی و روتق محصولات این حوزه منجر شود.
رونمایی از داروی استنشاقی ایرانساخت
در این مراسم همچنین از داروی ایرانساخت «تیوتروپیوم بروماید» که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان غذا و دارو، توسط شرکت دانشبنیان برای نخستین بار در کشور تولید و تجاری سازی شده است، رونمایی شد.
از جمله داروهای استنشاقی DPI است که برای جلوگیری از محدود شدن راه هوایی در ریه ها در بزرگسالان مبتلا به آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه استفاده می شود. این دارو تا کنون به طور کامل وارداتی و ارزبری آن، ۱۰ میلیون دلار بوده که برای اولین بار، در ایران تولید شده است.
این فرآورده دارویی، مبتنی بر آخرین فناوری های استنشاقی استفاده شده است و چالش کشور در تامین این دارو با تولید ایران ساخت برطرف شد.
همچنین در این مراسم تفاهم نامه سه جانبه همکاری در قالب فاز سوم برنامه جامع سلامت و اصالت غذای کشور با هدف مدیریت و کنترل آلاینده ها و تفلبات در مواد غذایی به امضای معاون علمی و فناوری وزیر بهداشت و رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری رسید.
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