  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۲۰

تولید ایمپلنت منعطف استخوانی با استفاده از آلیاژ فلزی ضدآلرژیک

تولید ایمپلنت منعطف استخوانی با استفاده از آلیاژ فلزی ضدآلرژیک

دانشمندانی که روی ترکیب آلیاژهای فلزی مورد استفاده برای ایمپلنت‌های پزشکی کار می‌کنند، محصولی تازه و بسیار منعطف ابداع کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این تحقیقات منجر به تولید یک ماده زیستی با انعطاف‌پذیری و مقاومت بالا در برابر سایش شده است. آلیاژ فوق الاستیک جدید این گروه برخی از مسائل ایمنی کلیدی را حل کرده و ضمن تحمل فشار از دوام مورد نیاز برای استفاده طولانی مدت در بدن انسان برخوردار است.

آلیاژ فلزی جدید، ساخته دانشمندان دانشگاه توهوکو ژاپن است. آنان به بررسی برخی از مسائل کلیدی پیرامون مواد زیستی که در حال حاضر برای ایمپلنت‌های پزشکی استفاده می‌شود، پرداخته اند. این ماده ممکن است به عنوان بخشی از مواد جایگزین در مفصل ران یا زانو مورد استفاده قرار گیرد، امروزه مواد فلزی مورد استفاده سفت‌تر از استخوان هستند که این امر می‌تواند منجر به آتروفی استخوان یا از دست دادن تراکم شود. در همین حال، مواد منعطف‌تر، مقاومت خود در برابر سایش را در طول زمان از دست می‌دهند.

آلیاژهای فلزی فوق منعطف موجود که معمولاً در استنت‌ها و سیم‌های ارتودنسی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به عنوان راه حلی بادوام و داری انعطاف‌پذیری در نظر گرفته می‌شوند، اما آنها حاوی نیکل هستند که خطر واکنش‌های آلرژیک را به همراه دارد. دانشمندان نتوانسته‌اند نسخه‌های بدون نیکل این ماده تولید کنند که به اندازه کافی منطف است. انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد تولید انبوه ایمپلنت منعطف استخوانی باشیم.

کد مطلب 5503563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها