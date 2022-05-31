۶٩٧ طرح توسعه مخابراتی خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه توسعه مخابراتی منطقه خراسان جنوبی ظهر امروز (سه شنبه) با حضور سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

در جریان این مراسم، از ۶۹۷ طرح مخابرات منطقه خراسان جنوبی با سرمایه گذاری بالغ بر ۲ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان در این بازدید بهره برداری شد.

مرتضوی به منظور پیگیری مصوبات استانی استان خراسان جنوبی صبح امروز به بیرجند سفر کرد.

سومین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی پس از تشکیل کابینه به استان خراسان جنوبی بود. در این سفر که ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ انجام گرفت، ۱۰۰ مصوبه به تصویب رسید.

«احداث خط انتقال سوخت به استان»، «تکمیل راه‌آهن»، «دوبانده کردن جاده‌ها»، «توسعه بخش کشاورزی به‌ویژه کشت گلخانه»، «حل و فصل مسائل واحدهای تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها»، «تشکیل ستاد احیا، مرمت و مدیریت قنوات» از جمله مهمترین مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی بود.

«قناعت» استاندار خراسان جنوبی هم اعلام کرده بود: ۲۸۵ طرح با اعتبار عمرانی ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رهاورد سفر استانی سید ابراهیم رئیسی به خراسان جنوبی بوده که ۱۱۴ درصد این مصوبات محقق شده است.

بازدید سید ابراهیم رئیسی از معدن زغال سنگ طبس و فرصت ۲۰ روزه به پیمانکار این معدن برای رسیدگی به وضعیت زندگی کارگران از جمله اقدامات قابل توجه سومین سفر رئیس‌جمهور بود که پس از این دستور، عملیات بهسازی محل اسکان کارگران این معدن اوایل مهرماه ۱۴۰۰ پایان یافت.

گفتنی است، «تامین آب»، «اقتصاد معدن»، «بهره برداری حداکثری از معادن زغال سنگ»، «توسعه راه‌های استان»، «تسریع طرح ریلی»، «فعال شدن بازارچه‌های مرزی»، «اقتصاد گردشگری»، «فعال سازی طرح‌های نیمه فعال و نیمه تمام» و «توسعه کشت گلخانه‌ای» از جمله موضوعات مورد توجه و تاکید رئیس‌جمهور در سفر استانی ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ به خراسان جنوبی بوده است.

خراسان جنوبی وارد مرحله‌ای دیگر از توسعه قرار گرفته است

مرتضوی طی سخنانی در این مراسم، گفت: بسیار خرسند هستیم از اینکه در استان خراسان جنوبی اقدامات شایسته ای در مسیر پیشرفت و توسعه به وقوع پیوسته است.

وی عنوان کرد: احساس ما از بازدید امروز این است که استان خراسان جنوبی وارد مرحله‌ای دیگر از توسعه قرار گرفته است. اقدامات خوبی در بخش بهداشت و درمان، آموزش عالی، آموزش و پرورش، توسعه راه‌ها و توسعه راه آهن و اقدامات زیربنایی و اجرای فاضلاب‌های شهرهای استان صورت گرفته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: حدود ۳۷ درصد بیشتر از تعهدات دولت، بودجه به این استان اختصاص داده شده است که از محل درآمد دستگاه‌های اجرایی تامین خواهد شد. بستر بهره برداری از نزدیک به ۷۰۰ طرح مخابراتی در این استان فراهم شده است.

مرتضوی ضمن پسندیده دانستن اقدامات صورت گرفته در استان خراسان جنوبی، گفت: از استاندار سخت کوش و پیگیر خراسان جنوبی و همه دست‌اندرکاران تقدیر و تشکر می‌کنم و برای آنها از خداوند متعال توفیق بیش از پیش مسألت می‌نمایم.