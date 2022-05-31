معاون اجرایی رئیس جمهور وارد بیرجند شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (سه شنبه) جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی به همراه معاونین استانداری و جمعی از مدیران کل ستادی و استانی، از سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور و هیئت همراه وی در فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند استقبال کرد.

بر اساس این گزارش سفر یک روزه معاون اجرایی رئیس جمهور به منظور بررسی روند اجرا و پیشرفت فیزیکی مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی انجام شده است.

بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بیرجند، حضور در جلسه پیگیری مصوبات سفر و ستاد تنظیم بازار، بازدید از پروژه‌های دو بانده سازی محور بیرجند - قائن، راه آهن بیرجند - قائن - یونسی، تصفیه خانه فاضلاب بیرجند و بهسازی قنوات از جمله برنامه‌های مرتضوی در این سفر می‌باشد.

طبق برنامه اعلام شده، ۶۹۷ پروژه توسعه مخابراتی هم به صورت متمرکز با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور به بهره برداری خواهند رسید که اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه‌ها بالغ بر ۲ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال است.

گفتنی است مرتضوی در این فرصت بازدیدی هم از سطح شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی خواهد داشت.

سومین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی پس از تشکیل کابینه به استان خراسان جنوبی بود. در این سفر که ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ انجام گرفت، ۱۰۰ مصوبه به تصویب رسید.

«احداث خط انتقال سوخت به استان»، «تکمیل راه‌آهن»، «دوبانده کردن جاده‌ها»، «توسعه بخش کشاورزی به‌ویژه کشت گلخانه»، «حل و فصل مسائل واحدهای تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها»، «تشکیل ستاد احیا، مرمت و مدیریت قنوات» از جمله مهمترین مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی بود.

به گفته قناعت استاندار خراسان جنوبی، ۲۸۵ طرح با اعتبار عمرانی ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رهاورد سفر استانی سید ابراهیم رئیسی به خراسان جنوبی بوده که ۱۱۴ درصد این مصوبات محقق شده است.

بازدید سید ابراهیم رئیسی از معدن زغال سنگ طبس و فرصت ۲۰ روزه به پیمانکار این معدن برای رسیدگی به وضعیت زندگی کارگران از جمله اقدامات قابل توجه سومین سفر رئیس‌جمهور بود که پس از این دستور، عملیات بهسازی محل اسکان کارگران این معدن اوایل مهرماه ۱۴۰۰ پایان یافت.

گفتنی است، «تامین آب»، «اقتصاد معدن»، «بهره برداری حداکثری از معادن زغال سنگ»، «توسعه راه‌های استان»، «تسریع طرح ریلی»، «فعال شدن بازارچه‌های مرزی»، «اقتصاد گردشگری»، «فعال سازی طرح‌های نیمه فعال و نیمه تمام» و «توسعه کشت گلخانه‌ای» از جمله موضوعات مورد توجه و تاکید رئیس‌جمهور در سفر استانی ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ به خراسان جنوبی بوده است.