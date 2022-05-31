به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید کمال هادیانفر در پایان حضور در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ و دیدار چهره به چهره با مردم، گفت: امروز فرصتی پیش آمد تا از نزدیک بنده و شماری از مدیران و معاونان پلیس راهور به‌طور مستقیم با مردم صحبت کرده و نسبت به رفع مشکلات و رسیدگی به درخواست‌های آنان در حد توان و اختیارات قانونی اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه مواردی همچون تقدیر و تشکر از پلیس، موضوع ایمنی، مشکلاتی در حوزه گواهینامه و شماره‌گذاری و…، از جمله مواردی بود که در این جلسه از سوی مردم مطرح شد، گفت: پلیس راهور در سال گذشته ۶۸ میلیون خدمت مختلف را به مردم ارائه کرد. امیدواریم که بتوانیم با مجموع خدمات و اقدامات انجام شده گره گشای مشکلات مردم باشیم.

امکان ترخیص خودرو با قسط‌بندی جرایم

هادیانفر درباره طرح ترخیص وسایل نقلیه توقیفی اظهار کرد: این طرح هنوز ادامه دارد. حدود ۲۹۳ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۱۰۹ هزار دستگاه خودرو در توقیف هستند که ما اعلام کردیم که این وسایل نقلیه با قسط بندی جرایم از پارکینگ‌ها ترخیص شود. مالکان این وسایل باید به پارکینگ‌ها مراجعه کرده و با امضای تعهد می‌توانند وسیله را تحویل گرفته و جرایم آن را به‌طور اقساطی پرداخت کنند.

وی درباره اینکه آیا پیش از توقیف خودرو نیز امکان پرداخت اقساطی جرایم وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر خودرو توقیف نشده باشد رانندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه راهور ۱۲۰ استعلام تخلفات رانندگی خود را دریافت کرده و هر کدام از تخلفات را به صورت موردی انتخاب کنند و جریمه مربوط به آن را بپردازند.

اعلام دلیل شماره‌گذاری نشدن برخی خودروهای تولید ۱۴۰۰

رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به پرسشی درباره دلیل شماره گذاری نشدن برخی از خودروها از سوی پلیس و اعلام علت این موضوع از سوی خودروسازان به نبود پلاک، گفت: در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم در انبار ایران خودرو بیش از ۷۰ هزار و در انبار سایپا بالغ بر ۶۰ هزار پلاک داریم، پس کمبود پلاک به هیچ عنوان مورد تأیید نیست. حتی گاهی خدمات شماره گذاری ما به این صورت است که پلاکی در شهری دیگر قرار دارد، مالک در شهری دیگر است و خودرو نیز در شهری دیگر تولید شده اما ما در عرض کمتر از ۲۴ ساعت فرآیند شماره گذاری و تعویض پلاک را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع به کوتاهی برخی از خودروسازان باز می‌گردد. خودروهای تولید سال ۱۴۰۰ که شماره شاسی آنها با گروه M کوبیده شده باید پلاک سال ۱۴۰۰ را دریافت کنند و این یک تکلیف و حق قانونی است. نباید انتظار داشته باشند که پلیس آنها را با پلاک سال ۱۴۰۱ شماره گذاری کند. حال اینکه خودروساز اصرار دارد که آن با پلاک امسال شماره گذاری شود کار اشتباهی است و باید بخشی از پول متقاضی را به آنها برگرداند و خودرو با پلاک سال ۱۴۰۰ شماره گذاری و به مردم تحویل داده شود.

هادیانفر با بیان اینکه این موضوع شامل تعدادی از خودروهای ایران خودرو، سایپا و زامیاد می‌شود، گفت: پلیس در این زمینه مشکلی ندارد اما اگر بخواهیم خودروها را با پلاک ۱۴۰۱ شماره گذاری کنیم دچار مشکل خواهیم شد. چرا که شماره شاسی سال ۱۴۰۱ دیگر M نبوده و N است. به همین جهت باید خودروسازان مشکلات خودشان حل کنند و از پلیس انتظار نداشته باشند که دست به تخلف بزند چرا که این اقدام حق الناس است.