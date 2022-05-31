تعمیق باورهای دینی و رفع آسیب ها محور فعالیت امامان روستا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی رضایی بعدازظهر سه شنبه در جلسه توجیهی آموزشی فرایند رصد و ارزیابی امامان روستا ویژه مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای مازندران به بیان اهمیت طرح رصد فعالیتهای امامان روستا تاکید کرد و افزود: بر اساس سیاستهای جدید سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری بنیاد هدایت، فعالیتهای روحانیون مستقر در مناطق مختلف کشور مورد رصد و ارزیابی قرار میگیرند.
وی با بیان اهمیت برگزاری این نشستها به این نشست توجیهی اشاره کرد و گفت: آموزش، توانمند سازی دقیق و نظام مند شدن شبکه امامت از جمله اهداف این نشست در سراسر کشور است.
وی ادامه داد: این آموزشها و توانمند سازی به صورت کلی و همگانی اتفاق میافتاد ولی امروز، ضمن ارزیابی میدانی، رصدها و ارزیابی بر اساس نیاز امامها تعریف میشود و مطابق با نیازها، دورههای آموزشی و توانمندسازی سازی محقق میشود.
حجت الاسلام رضایی فعالیتهای مبلغین و روحانیون فعال در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی را نمونه بارزی از میدان داری این قشر عنوان کرد و بیان داشت: امروز با همه هجمههای ناجوانمردانه ی برخی از معاندین داخلی و سرکردههای آنان برعلیه روحانیت مبارز و فعال، ولی همچنان طلاب، گروههای جهادی تبلیغی و روحانیت در صحنههای مختلف، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در کنار مردم خالصانه در حال خدمتگزاری هستند.
وی طرح امامان روستا را طرحی موفق که نیازمند حمایت مسئولان است، عنوان و خاطرنشان کرد: پیگیری امور و مشکلات مردمی در حوزهای مختلف و حضور مستمر در منطقه تبلیغی و تبیین و ترویج فرهنگ و معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام و تقویت و تعمیق باورهای دینی و همچنین پیگیری رفع دغدغهها و آسیبهای اجتماعی از جمله فعالیتهای امامان روستا است که مورد رصد و ارزیابی قرار خواهد گرفت
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