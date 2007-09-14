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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۰

مدال افتخار جایزه ملی کتاب آمریکا بر سینه "جوان دیدیون" می نشیند

مدال افتخار جایزه ملی کتاب آمریکا بر سینه "جوان دیدیون" می نشیند

جوان دیدیون نویسنده زن آمریکا مدال افتخار جایزه ملی کتاب آمریکا را پاییز امسال دریافت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، "جوان دیدیون" که بیشترین شهرتش را به کتاب "سال تفکر جادویی" مدیون است، پاییز امسال مدال جایزه کتاب ملی را به خاطر خدمات ارزنده اش در زمینه ادبیات دریافت می کند.

جوان دیدیون که پیش از این هم جایزه ملی کتاب را در سال 2005 دریافت کرده بود، در سال 1934 در کالیفرنیا متولد شد. وی لیسانس زبان انگلیسی گرفت و پس از آن به فعالیت در مطبوعات مشغول شد و همزمان به رمان نویسی نیز پرداخت. از رمان های او می توان به "جاری شو رودخانه"، "آلبوم سفید"، "دموکراسی" و... اشاره کرد.

این جایزه از سوی بنیاد کتاب ملی آمریکا و در پنجاه و هشتمین سالگرد اعطای جایزه اهدا می شود.

کد مطلب 550913

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