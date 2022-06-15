جهاد تبیین برای روشنگری و بصیرت افزایی آحاد جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم معین صبح امروز چهارشنبه در آئین افتتاح اولین قرارگاه فضای مجازی سپاه ناحیه امامت تبریز، اظهار داشت: بنا به دلایلی از جمله دور کردن جوانان، نخبگان و دلسوزان انقلابی، از کنترل و مدیریت فضای مجازی، امروز شاهد هستیم که این دشمن است که مدیریت فضای مجازی را چه در بعد محتوا و چه در بعد فنی، در اختیار دارد و این شرایط، اصلاً به نفع مردم و نظام نیست.

معین با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد اطلاعات و محتواهای فضای مجازی، توسط دشمن به شکل رمزگذاری شده وارد و خارج می‌شود گفت: در این شرایط، چاره‌ای نداریم جز اینکه در بحث فضای مجازی به هم افزایی و مدیریت واحد و منسجم برسیم تا مثل حوزه‌های دیگر، انحصار دشمن را در حوزه سایبری، بشکنیم.

وی با اشاره به تأثیرگذاری و ارزش فضای مجازی در افکار مردم گفت: این تأثیرگذاری ها به قدری زیاد است که می‌توان با تبلیغات و پمپاژ محتوا، جای شهید و جلاد را عوض کرد، پس بر همه ما واجب است که کاملاً هوشیارانه، در مقابل این یورش رسانه‌ای، مقاومت کنیم.

مسئول فضای مجازی بسیج کشور در ادامه با اشاره به پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: به این شرایط زودگذر و موقتی که از لحاظ اقتصادی وجود دارد نگاه نکنیم چرا که این شرایط، مقطعی است و مطمئنیم شرایط بهتر خواهد شد، اما دشمن می‌خواهد با پررنگ کردن مسائل اقتصادی و تورم، دستاوردها و پیشرفت‌های نظام در حوزه‌های مختلف را کم رنگ جلوه دهد، در حالی که انقلاب اسلامی ایران، یکی از قدرت‌های بلامنازع جهانی است.

معین ادامه داد: البته با وجود تمام محدودیت‌ها و کمبودها، جوانان و بسیجیان حوزه سایبری و فضای مجازی، اقدامات بی نظیری انجام داده‌اند، که نمونه بارز آن در شهادت حاج قاسم، ایام اربعین و … بود که با ساده‌ترین ابزارها و امکانات، طوفان توئیتری و مجازی شکل گرفت که حتی تحسین دشمنان را هم در پی داشت.

وی با اشاره به اذعان مؤسسه تحقیقاتی ممری وابسته به رژیم غاصب مبنی بر قدرت سایبری جوانان بسیجی ایران، گفت: همین موارد به خوبی نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل شما جوانان اتقلابی است که خواب و آرامش دشمنان را به هم زده است.

مسئول فضای مجازی بسیج کشور در ادامه با بیان اینکه جهاد تبیین فقط تولید محتوا نیست، گفت: جهاد تبیین یک حوزه وسیع است که تولید محتوا، بخشی از آن است، بخش دیگر این جهاد نیز کنترل و مدیریت فنی، ایجاد امنیت در حوزه سایبری، مقابله با حمله‌های هکری و مهم‌تر از همه ایجاد بصیرت و روشنگری در بین آحاد جامعه است.

وی ایجاد چنین پایگاه‌های بسیج در سراسر کشور را یک ضرورت دانست و گفت: باید از طریق همین پایگاه‌های فضای مجازی و سایبری، سواد رسانه‌ای شهروندان را ارتقا دهیم تا در بزنگاه‌ها و بحران‌ها، اسیر حاشیه سازی ها و شایعات جعلی ساخت دشمن نشوند.

جنگ سایبری و مجازی مخرب‌تر از جنگ نظامی است

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز هم در ادامه این مراسم با اشاره به اهمیت و جایگاه فضای مجازی در دنیای کنونی گفت: به جرأت می‌توان گفت که جنگ سایبری و مجازی، از جنگ نظامی مخرب‌تر و خطرناک‌تر است، چرا که خسارت‌ها و ویرانی‌های جنگ نظامی قابل حل است اما خسارت‌های جنگ سایبری و روانی که بیشتر باور و اعتقاد مردم را خدشه دار می‌کند، غیر قابل جبران خواهد بود.

سرهنگ پاسدار حسین پوراسماعیل با بیان اینکه به دلیل اهمیت و ضرورت توجه به فضای مجازی، تصمیم گرفتیم اولین قرارگاه فضای مجازی بسیج را در ناحیه امامت تبریز ایجاد کنیم، گفت: سعی داریم در این قرارگاه به تولید محتوا، بالا بردن سواد رسانه‌ای شهروندان، مقابله با پمپاژ اخبار جعلی و … بپردازیم.