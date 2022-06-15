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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۴۷

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعلام کرد؛

کاهش قیمت ۷ قلم محصول فرنگی در میادین تره بار

کاهش قیمت ۷ قلم محصول فرنگی در میادین تره بار

بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران قیمت ۷ محصول فرنگی در میادین میوه و تره بار کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران محصولاتی مانند زنجبیل تازه با ۵ هزار تومان کاهش قیمت از ۵۲ هزار تومان به ۴۷ هزار تومان، ذرت شیرین با ۱,۷۰۰ تومان کاهش قیمت از ۱۷,۵۰۰ تومان به ۱۵۸۰۰ تومان، بادمجان با ۱,۶۰۰ تومان کاهش قیمت از ۱۲,۵۰۰ تومان به ۱۰۹۰۰ تومان، باقلا سبز با ۱,۳۰۰ تومان کاهش قیمت از ۱۱,۸۰۰ تومان به ۱۰,۵۰۰ تومان رسید.

این گزارش می‌افزاید، مقایسه نرخنامه‌های خرداد نشان می‌دهد، نخود فرنگی با ۱,۱۰۰ تومان کاهش قیمت از ۱۲ هزار تومان به ۱۰۹۰۰ تومان، گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی با هزار تومان کاهش قیمت از ۱۲ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان و بادمجان دُلمه با ۶۰۰ تومان کاهش قیمت از ۱۱,۵۰۰ تومان به ۱۰۹۰۰ تومان، کاهش یافتند.

کد مطلب 5515020

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