تقابل گفتمانی حافظ و غزالی بررسی می شود

به‌گزارش خبرنگارمهر سیصد و چهل و هفتمین نشست علمی مرکز حافظ‌شناسی-کرسی پژوهشی حافظ، با عنوان «جام می خون دل؛ درنگی بر تقابل گفتمانی حافظ و غزالی» روز سه‌شنبه، ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد.

سیدمهدی زرقانی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، در این نشست به بررسی روابط بینامتنی دیوان حافظ و آثار غزالی خواهد پرداخت.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت برخط در بستر شبکه‌های مجازی مجازی در این نشست شرکت کنند.

این نشست با همکاری مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ترتیب یافته است.