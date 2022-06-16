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۲۶ خرداد ۱۴۰۱، ۱۷:۳۸

مدیر کل راهداری کردستان خبر داد؛

جان باختن ۳۵۰۰ کردستانی در جاده های مواصلاتی

جان باختن ۳۵۰۰ کردستانی در جاده های مواصلاتی

سنندج- مدیر کل راهداری کردستان گفت: وضعیت نامناسب راه ها همواره از دغدغه کردستانی ها بوده و متأسفانه طی ۱۰ سال اخیر بیش از سه هزار و ۵۰۰ در جاده های استان جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راشد مدرس گرجی روز پنج شنبه در سومین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان در سنندج اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ کل مصوبات این کمیسیون ۹۳ مورد بوده است که ۴۹ مصوبه به انجام رسیده، ۱۰ مصوبه انجام نشده و ۳۴ مصوبه در حال پیگیری است.

وی افزود: پنج عامل در رأس تصادفات دخیل هست که عامل انسانی، وسیله نقلیه، راه، شرایط محیطی و عامل امدادی از جمله این موارد هستند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان تصریح کرد: عامل انسانی در کشور ما عامل بیش از ۸۰ درصد تصادفات است و در ۲۰ سال اخیر شیب فوتی‌ها کاهشی بوده و اما شیب مصدومین افزایشی است.

مدرس گرجی افزود: بر اساس داده‌های رسمی در حوادث رانندگی بیست سال اخیر در کشورمان ۴۱۳ هزار نفر کشته داشته ایم و پنج میلیون و ۶۹۶ هزار نفر نیز مصدوم شده اند.

وی اعلام کرد: متأسفانه در استان کردستان نیز طی ۱۰ سال اخیر سه هزار و ۳۰۵ نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده اند و ۱۷ هزار و ۲۳ نفر نیز مصدوم شده اند.

مدرس گرجی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد مصدومین و کشته‌های تصادفات در استان را سرنشینان، ۳۶ درصد راننده و ۸ درصد عابر پیاده بوده اند.

وی افزود: در تحلیل اقتصادی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده برای سال ۹۵ که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی را معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کردند، ۵۳۵ هزار میلیارد برای سال ۹۵ محاسبه شده که اگر برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود این رقم ۷ برابر است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان تصریح کرد: عامل انسانی ۵۷ درصد، عامل راه ۳۴ درصد و عامل وسیله نقلیه و چند عامل دیگر نیز در تصادفات نقش دارند که با فرهنگ سازی، آموزش و تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی می‌توان از بروز بسیاری از تصادفات جلوگیری کرد.

کد مطلب 5516170

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