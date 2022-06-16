جان باختن ۳۵۰۰ کردستانی در جاده های مواصلاتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راشد مدرس گرجی روز پنج شنبه در سومین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان در سنندج اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ کل مصوبات این کمیسیون ۹۳ مورد بوده است که ۴۹ مصوبه به انجام رسیده، ۱۰ مصوبه انجام نشده و ۳۴ مصوبه در حال پیگیری است.

وی افزود: پنج عامل در رأس تصادفات دخیل هست که عامل انسانی، وسیله نقلیه، راه، شرایط محیطی و عامل امدادی از جمله این موارد هستند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان تصریح کرد: عامل انسانی در کشور ما عامل بیش از ۸۰ درصد تصادفات است و در ۲۰ سال اخیر شیب فوتی‌ها کاهشی بوده و اما شیب مصدومین افزایشی است.

مدرس گرجی افزود: بر اساس داده‌های رسمی در حوادث رانندگی بیست سال اخیر در کشورمان ۴۱۳ هزار نفر کشته داشته ایم و پنج میلیون و ۶۹۶ هزار نفر نیز مصدوم شده اند.

وی اعلام کرد: متأسفانه در استان کردستان نیز طی ۱۰ سال اخیر سه هزار و ۳۰۵ نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده اند و ۱۷ هزار و ۲۳ نفر نیز مصدوم شده اند.

مدرس گرجی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد مصدومین و کشته‌های تصادفات در استان را سرنشینان، ۳۶ درصد راننده و ۸ درصد عابر پیاده بوده اند.

وی افزود: در تحلیل اقتصادی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده برای سال ۹۵ که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی را معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کردند، ۵۳۵ هزار میلیارد برای سال ۹۵ محاسبه شده که اگر برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود این رقم ۷ برابر است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان تصریح کرد: عامل انسانی ۵۷ درصد، عامل راه ۳۴ درصد و عامل وسیله نقلیه و چند عامل دیگر نیز در تصادفات نقش دارند که با فرهنگ سازی، آموزش و تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی می‌توان از بروز بسیاری از تصادفات جلوگیری کرد.