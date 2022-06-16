پیکر پاک پدر شهیدان عین الهی به خاک سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدتقی عین الهی» پدر گرامی شهیدان والامقام «محمد علی و مهدی عین الهی» صبح پنج شنبه ۲۶ خردادماه پس از سال‌ها فراق از فرزندانش دعوت حق را لبیک و به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر پاک این پدر والامقام بعدازظهر پنج‌شنبه ۲۶ خردادماه از ساعت ۱۴ در گلزار شهدای چهارصد دستگاه کرج تشییع و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

«محمدعلی عین الهی» متولد هشتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۱ در گلپایگان، هجدهم اسفندماه سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر در جزیره مجنون مفقودالاثر و شهید «مهدی عین الهی» متولد اول فروردین‌ماه سال ۱۳۴۶ در شمیرانات، بیست و نهم دی‌ماه سال ۱۳۶۶ در عملیات بیت‌المقدس ۲ در ماهوت عراق براثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.