هیچ‌ فرد و نهاد و دستگاهی نباید در مبارزه با فساد استثنا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه تبریز با بیان این‌که ناقص بودن آمار و اطلاعات در بخش کشاورزی یک ضعف است، گفت: یکی از ضعف‌های کشاورزی ما نبود اطلاعات دقیق و تکیه بر برآوردها است.

وی اظهار کرد: اقتدار غذایی یکی از ابزارهای نوین قدرت جهانی بوده و جایگاه منطقه‌ای ایران در عرصه قدرت غذایی بسیار مهم است.

امام جمعه تبریز افزود: جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا شرایط ویژه‌ای را از نظر اقلیم و منابع آب و خاک داشته و دارای قدرت غذایی است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اراضی بدون سند کشاورزی در استان، گفت: این اراضی به شدت در معرض تغییر کاربری قرار داشته و اگر شرایط به این شکل ادامه یابد، در سال‌های آینده زمینی برای کشاورزی نداریم.

آل هاشم با اشاره به بحث خودکفایی و کاهش وابستگی و تأمین امنیت غذایی است، اظهار کرد: نخستین فرمانده کنترل در دنیا از آن نظامیان بوده و دومین فرمانده کنترل نیز غذا است.

وی با اشاره به ضعف دیپلماسی در حوزه غذایی به خصوص با کشورهای همسایه و کمبود سرمایه گذاری در کشاورزی، خاطرنشان کرد: مبلغ ۷۰۰ میلیارد دلار ارز در طول سال‌های گذشته در صنعت کشور هزینه شده است اما بالاترین سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی تنها چهار درصد بوده است.

وی با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی بیابان زدایی، بیان کرد: ایران کشوری با ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت و ۳۲ میلیون هکتار بیابان است. بر اساس آمارها هر ساله حدود ۱۰۰ هزار هکتار به بیابان‌های کشور افزوده می‌شود و این مقدار زمین از بین می‌رود. در این خصوص ما می‌توانیم با کاشت گیاه و ایجاد گلخانه‌ها و اصلاح روش آبیاری به بیابان زدایی کمک کنیم.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: زمین جایی است که همه ما بر روی آن متولد شده و رشد یافته‌ایم. کوچک‌ترین آسیب به این زیستگاه، زندگی ما را در همه جهات تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته صرفه جویی در آب نیز گفت: آب یکی از اساسی‌ترین و مهمترین عناصر زیست بوده و برخورداری از آب سالم برای نیازهای انسانی از عوامل اساسی و به منزله عامل تمدن ساز شناخته می‌شود. هیچ کشور بدون اطمینان از داشتن آب نمی‌تواند ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را حفظ کند.

به گفته‌ی وی، آموزش و ایجاد آگاهی اجتماعی، گنجاندن مباحث مصرف بهینه در منابع آموزشی، آموزش اصول مصرف بهینه، نقش رسانه‌های جمعی در ترویج صرفه جویی و تغییر الگوی مصرف و توجه به مبانی دینی از جمله موارد مهم در بحث آب است.

آل هاشم در ادامه گفت: حدیث جهاد حدیث انقلاب است و کارنامه جهاد و شهادت جهادگران نشان از تلاش و سختکوشی آن‌ها بوده است.

وی افزود: جهاد سازندگی در طول دفاع مقدس، جلوتر از رزمندگان عزیز به عنوان سنگرساز، خاکریز زن و جاده زن پیشقدم بوده است.

وی با انتقاد از دولت جمهوری آذربایجان اظهار کرد: اخیراً یکسری مامورها به مقدسات اسلام حتی به درگاه خداوند متعال، پیامبر اکرم (ص) جسارت و توهین کردند.

وی افزود: از دولت جمهوری آذربایجان سوال داریم برای کشوری که دومین کشور شیعه‌نشین دنیاست، آیا برایش زیبنده است در آن کشور به مقدسات اسلام جسارت و توهین شود؟ امیدوارم دولت جمهوری آذربایجان هر چه سریع‌تر عکس‌العملی نشان دهد و با کسانی که به مقدسات اسلام جسارت کردند برخورد قاطع شود.