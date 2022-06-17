سرپرست مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین مرکز مطالعات تخصصی شهری و روستایی در سطح جنوب کشور در مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود.

لیلا انبارکی بیان کرد: این مرکز به‌صورت تخصصی جهت شناخت موانع توسعه شهری و روستایی تلاش و سپس با ارائه راه حل های کاربردی نوین و نظریه‌های مشورتی برای رفع کمبودها در این حوزه گام بر می‌دارد.

وی اضافه کرد: مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان برای ترم جدید در رشته کاردانی شهرسازی و همچنین رشته‌های کارشناسی معماری طراحی محیط داخلی، مهندسی عمران نقشه برداری و کارشناسی مدیریت اداری به صورت نظام ترمی پذیرش دانشجو دارد.