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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۱۷

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آنگلا مرکل: شاید استعفای من یکی از دلایل تشدید مناقشه اوکراین بود

آنگلا مرکل: شاید استعفای من یکی از دلایل تشدید مناقشه اوکراین بود

صدر اعظم سابق آلمان گفت که ممکن است استعفای او نیز مانند خروج آمریکا از افغانستان یا انتخابات فرانسه، یکی از دلایل تشدید تنش ها در اوکراین بوده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آنگلا مرکل صدراعظم سابق آلمان در مصاحبه با گروه رسانه‌ای «RND» گفت که استعفای او ممکن است یکی از دلایل تشدید درگیری‌ها در اوکراین باشد.

مرکل افزود: ممکن است خروج من نیز مانند سایر تحولات از جمله انتخابات فرانسه، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یا بن بست در اجرای توافقنامه مینسک در تشدید مناقشه اوکراین نقش داشته باشد.

گفتنی است که صدر اعظم سابق آلمان در اواخر فوریه گذشته عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین را محکوم کرد و گفت: این اقدام روسیه که نقض آشکار قوانین بین المللی محسوب می‌شود، هیچ توجیهی ندارد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در گفت‌وگو با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در ماه آوریل گذشته خاطرنشان کرد که کل مشکل اوکراین پس از کودتای کیف در سال ۲۰۱۴ به وجود آمد.

پوتین پس از صدور فرمان آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین بارها اعلام کرده است که هدف از این عملیات، اشغال بخشی از خاک اوکراین نیست و کشورش فقط قصد دارد به ظلم هشت ساله کی یف بر ساکنان «دنباس» پایان دهد.

کد مطلب 5516797

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