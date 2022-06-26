کرمانشاه میزبان زائران اربعین/ پایش امکانات درمانی مسیر تردد زوار

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد محمدی در اولین جلسه کمیته بهداشت و درمان بر خدمت رسانی شایسته به زوار حسینی (ع) تاکید کرد و گفت: به حول قوه الهی و با مجاهدت و تلاش کادر بهداشت و درمان، واکسیناسیون گسترده کرونا به خوبی انجام شد و در کشور از لحاظ وضعیت شیوع کرونا شرایط مطلوبی داریم و شهرستان‌های استان کرمانشاه نیز در وضعیت آبی قرار داشته و خوشبختانه حدوداً یک ماه است میزان مرگ و میر در استان صفر است.



وی اظهار داشت: ایثار مدافعان سلامت در مقابله با ویروس کرونا موجب شد تا بعد از دو سال بتوانیم توفیق خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) را از مرز های استان داشته باشم.



محمدی گفت: خدمت به زائرین اباعبدالله الحسین (ع) سعادت و افتخار است و باید با هم افزایی و در هماهنگی کامل درون بخشی و فرابخشی، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات حوزه سلامت در بخش‌های گوناگون در بحث بهداشت، درمان و تامین و پشتیبانی دارو در مسیر میزبانی شایسته از زوار حسینی (ع) صورت گیرد.

با توجه به گرمای هوا، زوار بیشتر تمایل به تردد از مرز خسروی خواهند داشت



رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی هم با بیان اینکه وضعیت کرمانشاه بسیار ویژه است و از مسیرهای متعددی زائرین اربعین از کرمانشاه عبور خواهند کرد، گفت: با توجه به گرمای هوا، زوار بیشتر تمایل به تردد از مرز خسروی خواهند داشت که نسبت به دیگر مرزها شرایط بهتری از نظر آب و هوایی دارد و با تجمع زائرین نیازمندی به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی افزایش خواهد یافت.



به گفته رفیعی به صورت مستمر وضعیت امکانات و نیروهای خدمت رسان در مسیر تردد زوار اربعین پایش می شود و چالش های مرتبط با گرمای هوا از جمله مسائلی است که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و از نظر ساماندهی نیروی انسانی و همچنین دپوی دارو و سرم های درمانی تمهیدات و برنامه های لازم با دقت اندیشیده شود.

بنابراین گزارش، اولین جلسه کمیته بهداشت و درمان اربعین با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از مدیران ارشد ادارات و سازمان های ذیربط برگزار شد.