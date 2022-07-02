خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محمدرضا علی اشرفی؛ تورم اقتصادی موجود در جامعه و غیبت نظارت بر بازار اجاره بها، شرایط سختی را برای مستأجران بخت برگشته فراهم کرده است و این روزها قیمت اجاره آپارتمان در مناطق مختلف شهر تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان شرقی با چنان سرعتی پیش می‌روند که هیچ سرعت گیری برای کاهش شتاب رشد اجاره بها وجود ندارد

با اینکه اخیراً سران قوا در کنترل اجاره واحدهای مسکونی مصوبه مهمی مبنی بر تمدید تمام قراردادهای اجاره به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید می‌شود. با این مصوبه سقف افزایش اجاره بها در تهران و کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است.

ولی این مصوبه نیز دردی را دوا نکرده و شاهد آشفته‌تر شدن بازار اجاره بها در شهر تبریز هستیم. با اینکه آمارهای رسمی می‌گوید میانگین رشد قیمت اجاره مسکن در خرداد با رشد ۲.۳ درصدی نسبت به اردیبهشت همراه بوده است ولی در عمل شاهد افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصد اجاره بها در خرداد نسبت به اردیبهشت ماه هستیم.

بنگاه‌های معاملاتی کاسه داغ‌تر از آش هستند

یکی از مستأجران تبریزی در منطقه بهار تبریز به خبرنگار مهر گفت: بنگاه‌های معاملاتی کاسه داغ‌تر از آش هستند و باعث افزایش بی رویه قیمت مسکن و نرخ اجاره بها می‌شوند تا درصد بیشتری را دریافت کرده و بهره بیشتری از امضای قرارداد ببینند.

یوسف کاظم زاده با تاکید بر اینکه با شروع تابستان فصل نقل و انتقال بازار مسکن نیز رونق گرفته است، ادامه داد: متأسفانه قشر خانه به دوش ناامید از خانه دارشدن به خانه اجاره‌ای دیگر کوچ می‌کنند.

وی گفت: اخیراً مدت قرارداد بنده تمام شده بود و صاحب خانه به بهانه اینکه پسرش می‌خواهد به این خانه بیاید، عذر مرا خواست.

کاظم زاده ابراز داشت: بازار اجاره مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل نوساناتی که در اقتصاد کشور وجود دارد بسیار تغییر کرده است و نظارتی نیز وجود ندارد.

مالکان زیر بار افزایش ۲۵ درصدی اجاره نمی‌روند

یکی دیگر از مستأجران در تبریز که در منطقه مرزداران سکونت دارد، به خبرنگار مهر گفت: مالکان زیر بار افزایش ۲۵ درصدی اجاره نمی‌روند. این مصوبه سران قوا نتیجه‌ای نداشته است.

رضا بابازاده ادامه داد: یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل این نرخ‌های اجاره ورود قوه قضائیه است که باید در این بخش علاوه بر مشاوران املاک و قوه قضائیه و شورای حل اختلاف هم همکاری لازم را داشته باشد.

وی ابراز داشت: متأسفانه در بازار اجاره با وجود آنکه دولت مصوبه ۲۵ درصد را مصوب کرده اما مالک ما این موضوع را به هیچ عنوان قبول نمی‌کند و اعلام کرده اگر تمایلی به نرخ اجاره امسال ندارید می‌توانید واحد را تخلیه کنید.

این شهروند تبریزی ادامه داد: تاکنون به چندین بنگاه املاک مراجعه کرده‌ام اما میزان نرخ‌های اجاره آنقدر بالاست که ترجیح دادم با مالک خودم بر روی قیمت اعلام شده به توافق برسم. متأسفانه صاحبان املاک کوتاه بیا نیستند.

بازار اجاره بها دستوری کنترل نمی‌شود

یکی از فعالان بازار مسکن در تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازار اجاره بها دستوری کنترل نمی‌شود. دولت فکر می‌کند با زور و اجبار می‌تواند بازار را کنترل کند درحالیکه مالکان این نرخ افزایش اجاره را قبول ندارند.

حسن حاجی زاده افزود: در سویی دیگر مستأجران از افزایش بی ضابطه نرخ اجاره بها گله و شکایت می‌کنند غافل از اینکه بازار آشفته اجاره مسکن تابع هیچ قاعده و قانونی نیست و صاحبخانه حرف آخر را می‌زند.

وی افزود: برخی از مالکان به بهانه تخریب خانه و یا فروش آن اقدام به نوشتن قراردادهای صوری می‌کنند و به این بهانه مستأجر را جواب کرده و بعداز چند هفته یک مستأجر جدید پیدا می‌کنند و ملک را به قیمت بالاتری اجاره می‌دهند.

این فعال بازار مسکن از عدم نظارت بر افزایش اجاره بهای مسکن انتقاد کرد و گفت: قیمت مسکن کمر مردم را شکسته است. با افزایش قیمت مسکن شاهد افزایش بیشتر قیمت اجاره نیز هستیم.

افرادی که تخلف کنند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصوبه سران قوا تبدیل به قانون شده و افرادی که تخلف کنند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

اسماعیل نعمتی با اشاره به اینکه در تبریز اجاره بها در سال جاری فقط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، افزود: این مصوبه سران قوا کمک حال مستأجران است تا در این شرایط سخت اقتصادی بتوانند بر مشکلات فایق آیند.

وی ادامه داد: مالک فقط در سه صورت می‌تواند مستأجر را بیرون کند، اول اینکه خانه قدیمی بوده و نیاز به تخریب و یا نوسازی داشته باشد. دوم اینکه خانه به صورت رسمی در سامانه املاک به فروش برسد و سوم هم اینکه احراز شود که صاحب خانه فرزندی دارد که ازدواج کرده و نیاز به خانه دارد. در غیر این صورت مستأجر نباید ملک را تخلیه کند.

وی در خصوص افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تبریز نیز گفت: افزایش قیمت مسکن در تبریز نسبت به سال گذشته ۸ تا ۱۰ درصد بوده و اجاره بها نیز به طور میانگین نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تبریز گفت: مردم اگر تخلفی مشاهده کردند، چه از سوی مالک و یا مشاوران املاک، حتماً به ما گزارش دهند تا برخوردهای لازم با متخلفان صورت گیرد.

مشاهدات خبرنگار مهر حاکی از آن است که نرخ اجاره آپارتمان در مناطق مختلف تبریز متفاوت است و از یک روند ثابت تبعیت نمی‌کند. مستأجران ناتوان از پرداخت مبلغ اجاره به مناطق ارزان و حاشیه شهر نقل مکان می‌کنند. این در حالیست که موجران به بهانه گرانی و رشد قیمت‌ها و به دلخواه خود، مبلغ اجاره آپارتمان را افزایش می‌دهند.

تشدید نظارت‌ها در رعایت سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره خود می‌تواند بخشی از نگرانی مستأجران را کاهش دهد چرا که بسیاری از مستأجران واقعاً زمانی که مالک این نرخ‌های اجاره را رعایت نمی‌کند دستشان برای اعتراض باز نیست و با توجه به آنکه دولت شماره‌های تماس‌های را برای رسیدگی به شکایات مستأجران اعلام کرده اما به گفته بسیاری از مستأجران هیچیک از این تلفن‌ها پاسخ گو نیست.