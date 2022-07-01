به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بحرانی ظهر امروز جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تاکید کرد: در روند بازسازی خرمشهر وجدان کاری در خیلی از موارد رعایت نشده و منافع شخصی بر منافع عام ترجیح داده شده است.

وی افزود: اعتبارات کلانی از ابتدای بازسازی تاکنون به خرمشهر اختصاص داده شده اما وضعیت شهر آنگونه نیست که باید می‌بود.

امام جمعه موقت خرمشهر با اشاره به تعیین تکلیف نشدن حاکمیت واحد در منطقه آزاد اروند گفت: به دلیل دوگانگی حاکمیتی و تمکین نشدن در برابر قانون، وضعیت منطقه آزاد اروند دچار مشکل شده و سازمان‌های زیربط تابع قانون نیستند.

حجت الاسلام بحرانی افزود: رئیس جمهور دستور مستقیمی را برای حل این موضوع داده اما سازمان‌ها و ارگان‌ها حرکت خاصی نکرده‌اند و وزارت خانه‌ها نیز زیر بار قانون نمی‌روند.

وی تاکید کرد: باید نمایندگان مردم آبادان، خرمشهر و خوزستان این موضوع را به طور جدی تر پیگیری کنند.