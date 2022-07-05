ارائه گزارش عملکرد ۲ ماهه بودجه منتهی به اردیبهشت شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش عملکرد ۲ ماهه بودجه منتهی به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران توسط خزانه دار شورای شهر تهران قرائت شد.

حبیب کاشانی گفت: طی ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران، مبلغ ۵۰،۳۷۰ میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل به تصویب رسید.

وی با اشاره به درآمدها و منابع بیان کرد: درآمدها به مبلغ ۳۸،۳۴۶ میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای مبلغ ۸،۰۸۳ میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی مبلغ ۳،۹۴۰ میلیارد تومان بوده است که در ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مجموع منابع و درآمد وصولی ۲،۰۸۳ میلیارد تومان بوده که نسبت وصولی به کل بودجه مصوب ۴.۱۴ درصد است.

کاشانی با اشاره به منابع و درآمد ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه گفت: در ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸،۳۹۵ میلیارد تومان وصول شد که از مبلغ فوق مبلغ حدود ۲،۰۸۳ میلیارد تومان وصول شده است به عبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب ۲ ماهه ۲۴.۸۲ درصد است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در موضوع درآمدها باید در ۲ ماهه سال مبلغ ۶،۳۹۱ میلیارد تومان به حیطه وصول درمی‌آمد که مبلغ ۱،۸۸۹ میلیارد تومان و حدود ۲۹.۵۶ وصول شده است.

وی گفت: همچنین در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز باید در ۲ ماهه ابتدای سال مبلغ ۱،۳۴۷ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود مبلغ ۲۶ میلیارد تومان حدود ۱.۹۱ درصد وصول شده است.

کاشانی درباره منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی بیان کرد: در این بخش باید مبلغ ۶۵۷ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود مبلغ ۱۶۹ میلیارد تومان یعنی ۲۵.۷۳ درصد آن وصول شده است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به هزینه، تملک دارایی سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی گفت: در خصوص هزینه‌ها در بخش هزینه‌های نقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بخش هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۴۱،۸۲۰ میلیارد تومان ابلاغ شده اما حدود ۸ میلیارد تومان جذب شده است.

وی ادامه داد: در خصوص هزینه‌ها در بخش هزینه‌های غیرنقدی اعتبار ابلاغی در ۲ بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۳،۹۰۶ میلیارد تومان ابلاغ شده اما حدود ۶ میلیارد تومان جذب شده است.

کاشانی گفت: در خصوص هزینه‌ها در بخش هزینه‌های نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بخش هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۴۵،۷۲۷ میلیارد تومان ابلاغ شده اما حدود ۱۴ میلیارد تومان جذب شده است.

عضو شورای شهر تهران در خصوص درآمد پایدار و ناپایدار اظهار کرد: این مبلغ در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰،۳۷۰ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۱۴،۵۷۶ میلیارد تومان آن پایدار و مبلغ ۳۵،۷۹۳ میلیارد تومان آن ناپایدار بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در عملکرد ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در مجموع مبلغ ۲،۰۸۳ میلیارد تومان وصولی که مبلغ ۱،۰۳۹ میلیارد تومان آن پایدار و مبلغ ۱،۰۴۴ میلیارد تومان آن ناپایدار بوده است.

کاشانی تصریح کرد: در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۲ هزار میلیارد تومان وصول شده و این در صورتی است که باید ۸،۳۰۰ میلیارد تومان وصول می‌شد لذا شهرداری تهران در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود مبلغ ۶.۳۰۰ میلیارد تومان از برنامه مصوب عقب است.