به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ از روز چهارشنبه ۸ تیر با آزمون گروه آزمایشی هنر آغاز شد و در ادامه آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در روز پنجشنبه ۹ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در روز جمعه ۱۰ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی در روز شنبه ۱۱ تیر برگزار شد.

داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ نفر بودند که در ۴۱۷ شهر و بخش و شهرستان کشور و ۱۷ حوزه خارجی در ۱۵ کشور دنیا و تعداد ۶۱۵ حوزه امتحانی اصلی و تعداد ۲ هزار و ۹۱۱ حوزه فرعی آزمون خود را برگزار کردند.

دفترچه سوالات داوطلبان داخل و خارج از کشور در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ (داخل کشور) امروز سه شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ در این لینک https://result2.sanjesh.org/Keys/Sarasari1401/ منتشر شد.

کلید اولیه سؤالات (خارج از کشور) روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، پیش بینی می شود نتایج اولیه در اواسط مردادماه اعلام شود و کارنامه منتشر شود و انتخاب رشته از دهه سوم مردادماه انجام گیرد و نتایج نهایی اواخر شهریورماه اعلام شود.