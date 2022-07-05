مبارزه با قاچاقچیان سازمان یافته/ قاچاق ۱.۷ میلیاردی لوازم خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برادران امروز در نشست مشترک دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور رؤسای سازمان‌های صمت سراسر کشور که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، اظهار کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۸ راهبرد را وزارت صمت در نظر گرفته است که اولین راهبرد در این زمینه بحث ولایت‌مداری است زیرا رهبری مکرراً خواسته‌اند که با قاچاق کالا و ارز مبارزه کنیم.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: راهبرد دوم ما هم‌افزایی بین دستگاهی و استانی در رده‌های مختلف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. راهبرد سوم نیز در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونمند و نظام بودن در این موضوع است.

برادران ادامه داد: راهبرد چهارم همه‌جانبه بودن، راهبرد پنجم قانونی بودن، راهبرد ششم استمرار در کار، راهبرد هفتم جدیت و راهبرد هشتم توجه به پیوست اجتماعی و فرهنگی و افکارسنجی مردم و ارتباط با رسانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی تصریح کرد: هدف ما از مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکز بر روی قاچاقچیان کلان و سازمان یافته است زیرا قاچاقچیان کلان در بازار حجم میلیارد دلاری را جابه‌جا می‌کنند.‌

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: متأسفانه در بازار شاهد هستیم که کارتن لوازم خانگی با قیمت ۲ میلیون تومان فروخته می‌شود و این نشان می‌دهد که قصد سواستفاده از آن را دارند.

برادران گفت: برنامه وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق بر اساس اولویت‌بندی انجام می‌شود؛ در ابتدا مبارزه با کالاهای قاچاق در بخش قطعات خودرو بود که بعد لوازم خانگی و همچنین محصولات دخانی به آن اضافه شد و بعد از آن نیز به حوزه لوازم آرایشی، پوشاک، اسباب‌بازی و پتروشیمی‌ها وارد خواهیم شد. نکته آنکه حجم قاچاق در بخش اسباب‌بازی سالانه ۵۰۰ میلیون دلار است.

برادران افزود: در بخش لوازم و قطعات یدکی خودرو سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار کالای قاچاق جابه‌جا می‌شود و در صورت اضافه کردن کالاهای تقلبی به آن، حجم کالاهای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم و قطعات یدکی خودرو به ۲.۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

برادران با بیان اینکه حجم بازار لوازم‌خانگی در کشور ۶ میلیارد دلار است، گفت: حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی ۱.۷ میلیارد دلار و حجم کالای غیرقاچاق در این بخش ۴.۳ میلیارد دلار است.