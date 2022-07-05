‌فراخوان چهاردهمین «سوگواره هنر عاشورایی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، حوزه هنری انقلاب اسلامی برای عرض ارادت هنرمندان به ساحت مقدس امام حسین (ع) و شهدای گرانقدر کربلا چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی را برگزار می‌کند. چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی در ۲ بخش بین الملل و ملی توسط حوزه هنری برگزار می‌شود.

بخش بین الملل، طراحی پوستر با موضوعات:

۱- اربعین حسینی: پیوند شیعیان و زمینه ظهور منجی

۲- اربعین حسینی: پیوستگی نسل‌ها، خانواده حسینی

۳- اربعین حسینی: تبلور محبت و ایثار و مُدارا

۴- اربعین حسینی: همبستگی امت مسلمان

بخش ملی:

۱- نقاشی (دیجیتال، کلاسیک).

۲- طراحی پوستر.

۳- نقاشی خط، تایپوگرافی.

۴- پرچم و کتیبه.

۵- کُمیک اِستریپ

موضوعات بخش نقاشی و پوستر:

۱- اربعین حسینی: پیوند شیعیان و زمینه ظهور منجی.

۲- اربعین حسینی: پیوستگی نسل‌ها، خانواده حسینی .

۳- اربعین حسینی: تبلور محبت و ایثار و مُدارا.

۴- اربعین حسینی: همبستگی امت مسلمان .

پوسترها باید در قطع ۷۰ ×۱۰۰ سانتی‌متر، با کیفیت ۱۵۵ dpi و یکی ازفرمت‌های RGB – JPEG – PDF – JPG به صورت غیر فشرده با حداکثر حجم ۲۰ مگابایت در سامانه بارگذاری شوند.

موضوع بخش نقاشی خط، تایپوگرافی:

اَنا من حسین

موضوع بخش پرچم و کتیبه:

مُحرم، اربعین

موضوعات بخش کُمیک استریپ:

الف) تولید کمیک استریپ بر اساس یک داستان کوتاه یا خاطره با موضوع اربعین

مقررات ارسال اثر:

۱- داستان کوتاه باید حداقل ۱۰۰۰ کلمه باشد.

۲- کمیک استریپ تولیدی باید حداقل ۸ الی ۱۲ تصویر رنگی داشته باشد.

۳- فرمت ارسال اثر pdf باشد.

۴- حداقل سایز اثر A۴ باشد.

داستان‌ها می‌تواند توسط خالق کمیک استریپ‌ها انتخاب شوند و یا از کتاب‌های زیر اقباس شود:

– کتاب گلوله‌های داغ – نشر سوره مهر- نویسنده رضا کشمیری

– کتاب احضاریه – نشر اسم – نویسنده علی موذنی

– کتاب عمود ۱۴۰۰ – نشر احیا – نویسنده علی اکبر والایی

– کتاب به سفارش مادرم – به نشر – نویسنده احسان حسینی نسب

– کتاب ستون ۱۴۵۳- نشر فرهنگ اندیشه – نویسنده کیوان امجدیان

ب) طراحی شخصیت دو نوجوان با تکنیک کمیک استریپ:

(طراحی شخصیت دو نوجوان سجاد ۸ ساله- زینب ۱۰ ساله که به همراه خانواده به سفر اربعین رفته اند و در مسیر درگیر داستان و ماجرا می‌شوند.)

۱- فرمت ارسال اثر pdf باشد.

۲- حداقل سایز A۴ باشد.

۳- تصاویر رنگی باشد.

۴- طراحی شخصیت (سجاد و زینب) به صورت مدل شیت حداقل سه زاویه نیم رخ، تمام رخ و سه رخ باشد.

(شخصیت‌های برگزیده شده از سوی مؤسسه درقالب قرارداد مجزا خریداری می‌شود.)

مقررات عمومی ارسال اثر:

برای ثبت نام ، تکمیل فرم شرکت و دریافت کد رهگیری به سایت artfest.ir مراجعه نمائید.

کلیه آثار در مرحله اول داوری به صورت فایل آپلودی می‌باشد و برای مرحله دوم داوری پس از تماس، اصل آن به دبیرخانه ارسال خواهد شد.

تصاویر ارسالی می‌بایست صرفاً برای این سوگواره طراحی شده باشند.

تبعات استفاده از تصاویر و یا ایده‌های دیگر هنرمندان و عدم رعایت حق مؤلف (کپی رایت) به عهده هنرمند می‌باشد.

دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالی برای امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی در هر شکل استفاده کند، ارسال اثر به سوگواره به منزله قبول این اصل است.

به هر یک از آثار راه یافته به نمایشگاه مبلغ چهارصد هزار تومان اهدا می‌شود.

به هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد گواهی شرکت و کتاب نمایشگاه اهدا می‌گردد.

حضور برگزیدگان در مراسم پایانی سوگواره الزامی است و عدم شرکت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.

شرکت‌کنندگان پس از پایان نمایشگاه، به مدت ۳۰ روز با مراجعه به دبیرخانه موظف هستند اثر خود را دریافت کنند، در غیر این صورت، دبیرخانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال نگهداری و عودت آثار نخواهد داشت.

جوایز:

تندیس سوگواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نفرات اول هر بخش.

دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نفرات دوم هر بخش.

دیپلم افتخار و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نفرات سوم هر بخش.

تقویم برگزاری:

آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

افتتاح نمایشگاه و معرفی آثار برگزیده: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

آدرس دبیرخانه: تهران خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه منفی یک، جنب تالار سوره – دبیرخانه مرکزی جشنواره‌های حوزه هنری. تلفن: ۹۱۰۸۸۷۱۷- ۰۲۱