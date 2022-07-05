به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا از امروز و با برگزاری مسابقات پنج وزن نخست در شهر منامه بحرین در حال برگزاری است که در پایان دور مقدماتی، آرش نگهداری در وزن ۵۵ کیلوگرم، ایمان محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم، مسعود کاووسی در وزن ۷۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند. علی عابدی درزی در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز در دیدار رده حضور دارد.



در وزن ۵۵ کیلوگرم سید آرش نگهداری در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر پورین از هند را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مهند حسن از عراق را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. نگهداری در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر مقابل یربول کمالیف از قزاقستان به برتری دست یافت و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار به مصاف کورمانبک ژاپاروف از قرقیزستان می‌رود.



در وزن ۶۳ کیلوگرم ایمان محمدی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر ساباز از قزاقستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ از سد حسین الدین اولیمبایف از ازبکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. محمدی در این دیدار با رازاک بیشیکیف از قرقیزستان مبارزه می‌کند.



در وزن ۷۷ کیلوگرم که با حضور ۷ کشتی گیر، در دو گروه ۴ و ۳ نفره و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، مسعود کاووسی در دور نخست با نتیجه ۵ بر صفر ساچین از هند را مغلوب کرد، در دوم دوم بعد با نتیجه ۸ بر ۱ عبدی باکیر مولدوگاریف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و در دور سوم با نتیجه ۹ بر صفر مقابل ریکو شیگنو از ژاپن به برتری رسید. کاووسی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ از سد عمر ساتیف از قزاقستان گذشت و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار به مصاف سمندر بابانظراف از ازبکستان می‌رود.



در وزن ۸۷ کیلوگرم علیرضا عابدی درزی در دور نخست مقابل ماکسات سایلاو از قزاقستان با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به دیدار رده بندی راه یافت. عابدی درزی برای کسب مدال برنز به مصاف یون دانگ هیون از کره جنوبی می‌رود.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که با حضور ۷ کشتی گیر، در دو گروه ۴ و ۳ نفره و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، فردین هدایتی در دو دیدار و با نتایج ۸ بر صفر و ۱۰ بر ۲ به ترتیب از سد تموربک نسیم اف از ازبکستان و پاروش از هند گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر مقابل جون هو پارک از کره جنوبی به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. هدایتی در دیدار پایانی با تیموربک نسیم اف از ابکستان پیکار می‌کند.



رقابت‌های رده بندی و فینال اوزان فوق عصر امروز و مسابقات اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فردا برگزار می‌شود.