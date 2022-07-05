تأکید مشاور وزیر خارجه بر نقش ایران در دستیابی به صلح در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه امروز در ادامه رایزنی‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص حل و فصل بحران یمن، با «هانس گروندبرگ»، فرستاده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل در امور یمن، به صورت ویدئویی گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این گفتگو، طرفین آخرین تحولات مرتبط با تحولات جاری در یمن و همچنین آتش بس و راهکارهای همکاری بین طرفین درگیر در یمن را مورد بررسی قرار دادند.

مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان بر تداوم نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به صلح عادلانه از طریق راه‌حل سیاسی، به ویژه رفع کامل محاصره مردم یمن تأکید کرد.

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با ابراز خرسندی نسبت به تلاش‌های سازنده جمهوری اسلامی ایران در جهت حل بحران یمن، خواستار تداوم این همکاری‌ها برای استقرار صلح در یمن شد.