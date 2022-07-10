نمای کامپوزیت بار دیگر حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی در تشریح جزئیات حادثه آتشسوزی در بیمارستان رسول اکرم (ص) گفت: ساعت ۱۸:۵۰ عصر امروز آتشسوزی در یک بیمارستان در خیابان ستارخان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی شهرداری تهران اعلام شد و بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی همراه چند دستگاه بالابر، نردبان هیدرولیکی و خودروهای حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران خاطرنشان کرد: آتشنشانان در مدت زمان سه دقیقه به محل حادثه رسیدند و مشاهده کردند که در یکی از ساختمانهای این بیمارستان هفت طبقه، در طبقه سوم و در انتهای راهرو در یک سالن همایش حریق رخ داد و کاملاً شعلهور بود و دود بسیار غلیظی همه بخشها را فراگرفته بود.
وی اظهار کرد: آتش به نمای ساختمان که متأسفانه کامپوزیت بود سرایت کرد و دود و حرارت بسیار زیادی به طبقات بالایی راه پیدا کرده بود.
ملکی عنوان کرد: آتشنشانان با اتخاذ تدابیر عملیاتی بسیار مناسب همزمان با دسترسی به نفرات محبوس شده در طبقات بالایی، مشغول اطفا حریق شدند و خوشبختانه خیلی سریع موفق به خاموش کردن آتش شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اظهار کرد: در حدود ۱۵۰ نفر از بیماران به سلامت به فضای باز منتقل شدند.
وی بیان کرد: خوشبختانه مورد مصدومیت و تلفات جانی در این حادثه نداشتیم و در حال حاضر تخلیه دود انجام شده و نیروها مشغول مراحل پایانی عملیات هستند.
پیش از این نیز نمای کامپوزیت در مجتمع تجاری لیدوما سبب گسترش آتش به نقاط دیگر شده بود؛ این در حالی است که سرپرست سازمان آتشنشانی تهران از ممنوعیت استفاده از نمای کامپوزیت خبر داده بود.
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