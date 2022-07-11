به گزارش خبرنگار مهر، مصاحبه حضوری داوطلبان رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس جدول زمان بندی، از روز دوشنبه ۲۰ تیرماه تا روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ انجام می شود.

رشته های «مطالعات منطقه‌ای گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز»، «بیم سنجی»، «مددکاری اجتماعی» و «مطالعات زنان گرایش زن و خانواده»، چهار رشته دارای شرایط خاص دانشگاه علامه طباطبائی است.

بر اساس این گزارش همه داوطلبانی که اقدام به انتخاب رشته های دارای شرایط خاص مربوط به دانشگاه علامه طباطبائی کرده اند لازم است در مصاحبه این رشته ها شرکت کنند.

همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی جهت احراز هویت برای مصاحبه حضوری داوطلبان ضروری است. همچنین اگر داوطلبی مدارکی مبنی بر گذراندن آزمون‌های استاندارد زبان انگلیسی نظیر تافل و آیلتس و یا شرکت در کارگاه های تخصصی مرتبط دارد، لازم است مستندات را به همراه داشته باشد.

آزمون مصاحبه رشته مددکاری اجتماعی در روزهای دوشنبه و سه شنبه، ۲۰ و ۲۱ تیرماه، رشته بیم سنجی، سه شنبه، ۲۱ تیرماه، رشته مطالعات منطقه‌ای گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز و رشته مطالعات زنان گرایش زن و خانواده در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۲۱ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ بر اساس گروه بندی داوطلبان برگزار می شود. لازم است داوطلبان از ساعت ۸ صبح در محل مصاحبه حضور داشته باشند.

داوطلبان می‌توانند برای اطلاع از شرایط، ضوابط و چگونگی انجام مصاحبه، به آدرس https://maconditions.atu.ac.ir/fa مراجعه کنند.