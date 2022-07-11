به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد جوانبخت با تشریح آخرین وضعیت تونل کانی سیب اظهار داشت: تونل ۳۶ کیلومتری کانی سیب با ظرفیت ۵ مترمکعب در ثانیه از جمله طرح‌هایی است که برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار وزارت نیرو بوده که با اجرای آن انتقال ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه محقق می‌شود.

جوانبخت افزود: خوشبختانه در ماه‌های گذشته حفاری این تونل به اتمام رسیده و مجموعه شرکت آب نیرو در حال انجام کلیه کارهای تکمیلی و پایانی این تونل جهت تحقق اهداف طرح است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تکمیل این طرح خاطرنشان کرد: تملک اراضی در دریاچه مخزن سد کانی سیب به منظور تراز مخزن سد برای آبگیری تونل، اقدامات فنی جهت تحکیم و تقویت بخش‌هایی از تونل و لایروبی رودخانه کلاچای در پایین دست تونل از جمله مواردی است که در دستور کار شرکت آب نیرو قرار دارد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان گفت: امیدواریم با همت همکارانمان در ماه‌های آتی شاهد انتقال و جاری شدن آب به دریاچه ارومیه باشیم.