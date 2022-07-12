ذخیره سازی مناسب کالاهای اساسی در دولت سیزدهم صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر میزگرد بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت همزمان با نزدیک شدن به یکسالگی فعالیت دولت سیزدهم با حضور حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام مصباحی مقدم با بیان اینکه دولت سیزدهم در مقایسه با دولت‌های قبل از اقتدار بالاتری برخوردار است اظهار داشت: هر چند انتظار داشتم تا تیم اقتصادی دولت سرآمدتر باشد، اما نمره فعلی اگرچه ایده‌آل نیست، اما قابل قبول است.

وی اولین اقدام مهم دولت را مهار کرونا عنوان کرد و افزود: دومین اقدام مهم دولت آقای رئیسی، تأمین ذخیره کالاهای اساسی بود.

مصباحی مقدم با بیان اینکه در پایان دولت قبل ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت نامطمئنی قرار داشت افزود: اما در دولت سیزدهم شاهد حل این مشکل بودیم و ذخایر کالاهای اساسی بعد از گذشت یک و ماه و نیم در وضعیت مناسبی قرار گرفت.

مدیریت دولت در تأمین ذخایر کالاهای اساسی

وی عرضه کافی کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ را شاهد مثال این مساله عنوان کرد و افزود: اگر دولت تمهیدات لازم در این زمینه نداشت شاهد هجوم و بحران شدید می‌شدیم.

عضو اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیریت ارز را سومین اقدام مهم دولت سیزدهم عنوان کرد و ادامه داد: نرخ ارز در سال ۹۷ جهشی بزرگ از سوی دولت داشت و شاهد بودیم که قیمت آن از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ و در بازار آزاد به ۳۲ هزار تومان رسید.

وی افزود: اما دولت سیزدهم با متعادل‌سازی نرخ دلار در این زمینه موفق عمل کرد و نرخ دلار ۳۱ هزار تومانی فعلی قیمتی است که بین دلالان رواج دارد.

مصباحی مقدم در ادامه گفت: از سویی دیگر برای تعیین نرخ دلار باید به نرخ تورم ۴۰ درصدی نیز توجه داشت که با درنظر گرفتن این مسائل، قیمت فعلی غیرقابل انتظار نیست.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش نرخ ارز به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان گفت: قیمت فعلی دلار نرخ قابل قبولی است که جای تشکر دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جمع شدن صف در مقابل صرافی‌ها را اقدامی مهم در بازار ارز عنوان کرد و گفت: اما امکان برگشت ارز به قیمت ۹ هزار تومان را غیرقابل قبول است و نمی‌شود زمانیکه نقدینگی ۵۰ برابر شده قیمت ارز تنها ۱۰ برابر شود.

وی با تاکید بر ضرورت برچیده شدن بازار آزاد تصریح کرد: اگر کسی می‌تواند بازار آزاد را جمع کند و این کار را انجام ندهد خائن است.

به گفته مصباحی مقدم دولت اگرچه نمی‌تواند با اقدامات تهاجمی جلو این کار را بگیرد، اما توانسته اقدامات مؤثری جایگزینی در این زمینه داشته باشد.

وی مبادلات ارزی در صرافی‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان و نرخ توافقی را اقدامی مؤثر برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار ارز عنوان کرد.

عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

مصباحی مقدم در بخش دیگری از اظهارات خود جلوگیری از رشد پایه پولی را اقدامی مهم از سوی دولت سیزدهم در یکسال گذشته عنوان کرد و گفت: از شهریور سال گذشته تا خرداد استقراضی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته و حتی از تنخواه بانک مرکزی نیز استفاده نشده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: همچنین، دولت بدهی ماهانه سررسید اوراق را هم تسویه کرده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ اقدامی گریزناپذیر بود

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه پرداخت ارز دولتی گفت: سال ۹۹ رقم ارز دولتی ۸ میلیارد دلار بود سال ۱۴۰۰، ۱۸ میلیارد دلار و برای امسال نیز ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده بود که در واقع امکان پرداخت چنین مبلغی وجود نداشت.

به گفته مصباحی مقدم هرچند مبلغ فعلی پاسخگو نیست، اما در عین حال اقدامی اصلاحی بود که باید صورت می‌گرفت.

وی اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ را عاملی برای کنترل قاچاق کالاهای اساسی عنوان کرد و افزود: دولت، دولت ۸۵ میلیون نفر نبود بلکه دولت ۳۰۰ میلیون نفر بود و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ شاهد بودیم که قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه به چه میزان افزایش یافت.

عضو اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصل اقدام دولت برای ارز ۴۲۰۰ مهم بود تصریح کرد: اما سازو کار اجرای آن باید به گونه‌ای بود که شوک وارد نمی‌شد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه اثرات شوک اقتصادی ناشی از اصلاح روند پرداخت ارز دولتی، در ماه‌های آینده تخلیه می‌شود پیش بینی کرد نرخ تورم ماهیانه به ۶ درصد نیز کاهش پیدا می‌کند.

‌افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای صادراتی

مصباحی مقدم افزایش دیپلماسی اقتصادی دولت را از دستاوردهای مهم دولت در یکسال گذشته دانست و افزود: درآمدهای صادراتی افزایش ۴۰ درصدی داشته است و در ۹ ماه گذشته شاهد سفرهای رئیس جمهور به روسیه، ترکمنستان، قطر و.. و سفر رؤسای جمهور کشورهای دیگر به ایران بودیم.

وی همچنین پیوستن ایران به شانگهای و قرارداد سواپ گازی ایران و ترکمنستان را از دیگر اقدامت مهم اقتصادی دولت در یکسال گذشته عنوان کرد.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که حرکت دولت را به سمت عدالت می‌دانید یا خیر گفت: نمی گویم به صورت کامل محقق شده، اما این حرکت شروع شده و رو به بهبود است.

وی همچنین پیش‌بینی کرد نرخ تورم تا پایان فعالیت دولت سیزدهم روندی کاهشی داشته باشد. مصباحی مقدم همچنین درباره توافق احتمالی و تأثیر آن بر اقتصاد نیز گفت: با توجه به پیچیدگی تحریم‌های آمریکا، امیدی به این مساله نمی‌توان داشت.