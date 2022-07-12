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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۵

از سوی شرکت برق تهران بزرگ اعلام شد؛

درخواست حداکثر صرفه‌جویی از مشترکان

درخواست حداکثر صرفه‌جویی از مشترکان

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از مشترکان خواست با توجه به افزایش دمای هوا طی امروز و فردا تا حد امکان در مصرف برق صرفه جویی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به افزایش مجدد دمای هوا طی امروز و فردا حفظ پایداری شبکه برق، بیش از پیش، نیازمند همراهی همه جانبه هموطنان گرامی ساکن پایتخت است.

این شرکت از مردم درخواست کرد که تا حد امکان در ساعات ۱۲ تا ۱۸ از استفاده از وسایل برقی پرمصرف همچون جاروی برقی، اتو و ماشین لباسشویی، خودداری و دمای کولرهای گازی را بر روی عدد ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

استفاده از دور کُند کولرهای آبی نیز می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه مصرف برق شود.

گزارش تازه شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد مصرف روز گذشته برق کشور به عدد ۵۹ هزار و ۳۱۵ مگاوات رسید.

کد مطلب 5536333

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