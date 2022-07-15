به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مدقق در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: همان طور که در نمودار، امروز درجه حرارت مناسبی داریم، ولی از فردا متوسط روزی یک درجه حرارت بالا خواهد رفت و پیش بینی این است که هفته آینده، گرم‌ترین هفته تابستان باشد و حد نصاب جدیدی در مصرف برق ثبت خواهد شد.

وی در ادامه از همه هموطنان خواست همان طور که همکاری بسیار خوبی در بخش‌های مختلف و مشترکین خانگی و تجاری داشتند حتماً این همکاری هفته آینده با همکاران خودشان در صنعت برق داشته باشند.

مدقق در بخش دیگری در خصوص مصرف برق امروز افزود: امروز، روز تعطیل است و خیلی از بخش‌های خدمات و ادارات تعطیل است، هر چند که صنایع و بخش کشاورزی با توجه به جا به جایی بار که انجام دادند روزهای تعطیل هم مصارف شأن در مدار است.