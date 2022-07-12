تدوین آیین نامه ای برای بهبود و ارتقای حقوق هیئت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی صبح امروز سه شنبه ۲۱ تیر ماه در سی و ششمین اجلاس رؤسای دانشگاههای بزرگ کشور که در محل سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، با اشاره به بررسی مفروضات و مبناهای برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: پس از اعلام نظرات رؤسای دانشگاههای بزرگ درباره نقش دانشگاهها در برنامه هفتم توسعه، محورهای پیشنهادیمان درباره برنامه هفتم توسعه را از منظر همین اجلاسیه در قالب یک بیانیه پیشنهاد خواهیم داد.
وی با تاکید بر احیا و ارتقای ظرفیتهای هیأت امنای دانشگاهها در برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: در شرایطی میتوانیم ظرفیت خوب هیأت امنا را به کمک دانشگاهها بیاوریم که حداقل قانون برنامه هفتم را به قانون برنامه پنجم نزدیک کنیم؛ این کف درخواست ما در تدوین برنامه هفتم است. بنابراین نیاز است که برنامه پنجم را ارزیابی کنیم و چارچوبهایش را ببینیم و بر اساس آن پیشنهادهایی را برای برنامه هفتم عرضه کنیم.
رئیس اجلاس رؤسای دانشگاههای بزرگ با تاکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت این اجلاسیه به عنوان یک اتحادیه فعال و پویا، ابراز امیدواری کرد: فراتر از مسائل جاری مبتلابه دانشگاهها، باید بحثهای بنیادین را برای مجموعه آموزش عالی در اجلاس رؤسای دانشگاههای بزرگ دنبال کنیم.
رئیس دانشگاه تهران افزود: از ظرفیت اجلاسیه رؤسای دانشگاهها برای پیگیری برخی موضوعات مشترک و وحدت رویه درباره بحثهای مبتلابه دانشگاهها استفاده کنیم. به عنوان نمونه، کنسرسیومی تشکیل دهیم که به صورت مشترک حق عضویت پایگاههای اطلاعات علمی را پرداخت کنیم و همگی دانشگاهها از این منابع علمی بهره مند شوند.
مقیمی تاکید کرد: بعد از تجربه چند ساله برگزاری اجلاسیه رؤسای دانشگاههای بزرگ، ضروری است که ساختار این اتحادیه را عملیاتیتر کنیم. در دانشگاه تهران آمادگی داریم که ساختمانی را برای این تشکیلات در نظر بگیریم و ساختارمندتر فعالیتهای این نهاد مهم را دنبال کنیم و نشستهای کارشناسی و پیگیریهای اداری را سازماندهی نمائیم.
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنانش از مذاکره با وزیر امور خارجه کشورمان درباره ایجاد شعبههای مختلف دانشگاه تهران در خارج کشور خبر داد و گفت: بحث ایجاد شعبه دانشگاه تهران در لبنان از گذشته مطرح بوده است. میتوانیم راهاندازی شعبه در لبنان را با همکاری جمعی دانشگاههای بزرگ دنبال کنیم و راهبری برخی رشتهها در این شعبه دانشگاهی را با دانشگاههای بزرگ کشور به اشتراک بگذاریم.
مقیمی همچنین ضمن تقدیر از همکاری مؤثر شهردار تهران با دانشگاهها، با اشاره به تعریف ناحیههای نوآوری توسط شهرداری تهران، اظهار داشت: شهرداری تهران علاقمند است به دانشگاهها در موضوع ناحیههای نوآوری همکاری کنند. همچنین میتوان در زمینه مسائل دانشگاهها در حوزه مسکن و خوابگاههای دانشجویی با شهرداری تهران تعامل کرد و این مدل همکاری دانشگاههای تهران با شهرداری تهران را میتوان به عنوان یک الگو برای تعامل دانشگاههای دیگر با شهرداران کلانشهرها قابل بهره برداری نمود.
وی درباره آخرین وضعیت پیگیری تغییرات در احکام حقوق اعضای هیأت علمی نیز اظهار داشت: دانشگاه تهران درباره بهبود و ارتقای حقوق اعضای هیئت علمی، آئیننامهای را به کمیته منتخب ریاست محترم جمهوری با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری پیشنهاد داده است که این آئیننامه نهایی شده است و آخرین پیگیریها در این باره حاکی است که رئیس محترم جمهوری به شورای حقوق و دستمزد دستور داده تا اجرایی شدن آن را در دستور کار شورا قرار دهد.
مهدی شهبازی، مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی با تبریک دهه امامت و ولایت، گفت: بحث و تبادل نظر درباره برنامه هفتم توسعه کشور و جایگاه دانشگاهها، تحول ساختاری دانشگاههای بزرگ، نقش دانشگاهها در تحقق شعار سال و همچنین مسائل فرهنگی جاری در دانشگاهها و ترویج جهاد تبیین از جمله محورهای این اجلاس رؤسای دانشگاههای بزرگ است.
دبیر اجلاس رؤسای دانشگاههای بزرگ کشور افزود: هماهنگی بین دانشگاهها در اولویتهای مشترک و مسائل جاری و ایجاد همافزایی بین دانشگاههای بزرگ برای دسترسی به پایگاههای اطلاعات علمی از دیگر اهداف این اجلاس است.
شهبازی همچنین درباره آخرین وضعیت برنامهریزی برای اجلاس دانشگاههای برتر ایران و روسیه، اعلام کرد: اجلاس آتی اتحادیه دانشگاههای برتر ایران و روسیه در تاریخ ۲۸ و ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۱ در روسیه برگزار میشود.
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