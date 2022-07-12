به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص برنامههای عید غدیر در مشهد اظهار کرد: امسال ۲۲ پروژه برای این ایام در نظر گرفتهایم، سال گذشته از پنج هزار نفر بیمار در نقاهتگاهها عیادت شد.
مدیر مجمع نکوداشت غدیر در مشهد افزود: امسال ۳۰ هزار پرس غذا بین مردم توزیع، همچنین آموزشهایی را برای تاکسیرانان برگزار کرده تا پیام غدیر را به مردم انتقال دهند.
وی افزود: امسال نیز به دیدار خانوادههای شهدای سادات میرویم که چهار شهید مدافع حرم برای این عید دیدنی در نظر گرفته شده است.
فلاح با بیان اینکه پیام غدیر بر اساس فرمایش پیامبر اکرم (ص) باید تا انتهای قیامت به مردم رسانده شود، اظهار کرد: سایتی با عنوان ما و غدیر طراحی شده است، همچنین یک موشن گرافیک تهیه که در همین ایام منتشر میشود.
مدیر مجمع نکوداشت غدیر در مشهد افزود: در روز جمعه یک جشن آنلاین در فضای مجازی با موضوع غدیر برگزار خواهیم کرد.
وی یادآور شد: ۶۰ پزشک با این مؤسسه همکاری دارند و در روزهای قبل از عید غدیر از مراجعین خود در مطبها با هدایایی که آماده شده پذیرایی میکنند.
فلاح افزود: امسال دو تریلی را آذین بندی کرده و به روستاها اعزام تا جشنهای سیار را در کنار سفره احسان در روز عید غدیر برپا کنند.
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