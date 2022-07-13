سیدمجید امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: جایزه ملی و بین المللی گوهرشاد برای فعالان عرصه حجاب و عفاف در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد.

وی افزود: طرح اعطای جایزه ملی تحت عنوان جایزه ملی و بین المللی گوهرشاد در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد و این جایزه به فعالان، مدافعان و تدوین کنندگان نظریه ارزش و فرهنگ والای حجاب و عفاف و زیست عفیفانه از ایران و دیگر کشورها در سال‌های آینده تعلق خواهد گرفت.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: به زعم بسیاری صنعت مد و لباس دومین صنعت پول ساز در نظام سرمایه داری است، ما باید در این زمینه پیشرفت کنیم و از لباس اقوام و طرح‌های جدید خود در صحنه بین المللی بیشتر دفاع کنیم. همچنین بسیاری از طرح‌ها به جشنواره مد و لباس فجر رسیده است و دولت از تولیدکنندگان حمایت می‌کند.

امامی ادامه داد: از دوم مرداد در نمایشگاه بین المللی تهران، بزرگ‌ترین نمایشگاه زنجیره تأمین مد و لباس ایرانی – اسلامی با عنوان ایران ویژند برپا خواهد شد و صدها تولیدکننده فاخر تهران و دیگر استان‌ها در نمایشگاه بین المللی تهران، سالن ۳۱ و ۴۱ گردهم خواهند آمد و مشابه این نمایشگاه را در برخی از استان‌ها نیز خواهیم داشت.

وی در پایان گفت: نمایشگاه بزرگ مد و لباس ایرانی – اسلامی که به نام ایران ویژند (برند) ثبت شده است، اجتماع برندهای پوشاک و حجاب در ایران خواهد بود و امیدوارم همه مردم تهران برای حضور در این نمایشگاه در دوم تا پنجم مرداد، برنامه ریزی کنند.