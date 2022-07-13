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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۹:۱۸

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

کاهش ۳.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

کاهش ۳.۷ درصدی تردد در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۰ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی، نسبت به روز قبل ۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف

نام محور

استان

تعداد وسیله نقلیه

۱

آزادراه کرج - تهران

البرز

۱۵۸۵۰۴

۲

آزادراه کرج - قزوین

البرز

۱۵۳۵۴۶

۳

آزادراه تهران - کرج

البرز

۱۴۰۵۷۵

۴

آزادراه قزوین - کرج

البرز

۱۳۶۸۳۹

۵

آزادراه ساوه - تهران

تهران

۹۵۸۳۲

۶

آزادراه تهران - ساوه

تهران

۸۳۷۶۰

۷

تهران - شهریار

تهران

۷۹۱۰۶

۸

آزادراه قم - تهران

تهران

۷۶۰۳۷

۹

شهریار-کرج

تهران

۷۱۳۷۹

۱۰

قرچک - ری

تهران

۶۹۵۲۱
کد مطلب 5537123

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