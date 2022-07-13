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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۵

فرمانده مرزبانی ایلام خبر داد؛

کشف ۱۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری قاچاق در مرزهای دهلران

کشف ۱۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری قاچاق در مرزهای دهلران

ایلام-فرمانده مرزبانی ایلام از کشف ۱۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری قاچاق در مرزهای دهلران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد فرج رستمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق با رویکرد تاکتیکی و با کنترل معابر وصولی نفوذی کنترل مرز و جلوگیری از هرگونه تردد غیر مجاز و قاچاق احتمالی، مرزبانان هنگ مرزی دهلران پس از اخبار واصله مبنی بر قاچاق سلاح و مهمات در یک کمین مشترک، با اقدامات تامینی موفق به کشف ۱۰ قبضه سلاح گرم (کلت کمری ۹ م. م) به همراه ۲۰ تیغه خشاب مربوطه و ۲ قبضه سلاح شکاری دو لول هنگام ورود به خاک سرزمینی در حوزه گروهان موسیان شدند.

فرمانده مرزبانی استان ایلام ضمن هشدار جدی به قاچاقچیان سلاح و مهمات، اظهار کرد: کسانی که از اقدامات مجرمانه خود دست نکشند با اقدام قاطع و پشیمان کننده مرزبانان در مرزها مواجهه خواهند شد.

کد مطلب 5537405

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