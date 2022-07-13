به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایشگاهی متشکل از ۱۲ پرده از روایت «بهشت غدیر» در قالب هنر ایرانی همزمان با ایام دهه ولایت از روز پنج شنبه مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۱ در محل گالری خوشزاد نگارخانه گنج پنهان افتتاح میشود.
در این نمایشگاه که به همت مؤسسه فرهنگی و هنری سرو امید برگزار میشود، آثاری از زهرا ایزدی پور، مریم گودرزی، محمد نکوییان، امیر محمد سرمدی، محمد علی نادری و بهنام شیر محمدی به نمایش در خواهد آمد. کلیه این آثار مبتنی بر یک فعالیت علمی با مدیریت حجت الاسلام مهدی معماریان خلق شده و مدیریت هنری آن بر عهده عادله سلیمی بوده است.
مؤسسه فرهنگی و هنری سرو امید در راستای فعالیتهای ۱۰ ساله خود در حوزه مفاهیم ولایی، اقدام به تهیه این تابلوها کرده که رویکرد متفاوتی به موضوع غدیر خم دارد و ناگفتههای این رویداد مهم را در قالب هنر ایرانی به تصویر کشیده است.
هر کدام از این پردهها دارای پیوستهای هنری و ادبی متفاوتی است و برای هر کدام از آنها توسط محمود حبیبی کسبی ابیات اختصاصی سروده شده و هر پرده توسط مرشد میرزاعلی روایت شده است.
نگارخانه گنج پنهان واقع در خیابان مجاهدین اسلام، نبش خیابان ایران، بوستان ایران است و عموم علاقمندان میتوانند تا ۲۷ تیر در بازه زمانی ساعت ۱۵ تا ۱۸ از این نمایشگاه متفاوت بازدید به عمل آورند.
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