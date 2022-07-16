نمایش آثاری فراملی با رنگ غدیر/ از «معراج پیامبر» تا «بهشت غدیر»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی متشکل از ۱۲ پرده نقاشی، نگارگری و چاپ سنگی که هر کدام یک روایت از غدیر است، با عنوان «بهشت غدیر» روز پنج شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ در گالری خوشزاد نگارخانه گنج پنهان افتتاح شد.

در این نمایشگاه که جزئی از پروژه «بهشت غدیر» است، ۱۲ پرده از واقعه غدیر خم؛ شامل ابلاغ پیام غدیر به پیامبر اکرم (ص) در معراج، تا ماجرای شب سیزدهم ذیحجه و اعلام جانشینی حضرت امیرالمومنین (ع) و پرده بیعت تا کوفه و تظلم خواهی حضرت علی (ع) به تصویر کشیده شده است. «معراج»، «امیر امانتدار»، «آسمان در دست آسمان»، «فرمان غدیر»، «آوای شیطان»، «شیاطین در کمین»، «ساز ناکوک»، «بیعت» و «بهشت غدیر» عناوین این آثار است.

«بهشت غدیر» مخاطبانی فرا ملی، فرا مرزی و حتی فراتر از زمان حاضر دارد

حجت الاسلام حسین معماریان کارشناس علمی «بهشت غدیر» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وظیفه‌اش در این پروژه بیان کرد: در «بهشت غدیر» وظیفه تهیه گزاره‌های تاریخی، تحلیل آنها و افزودن جزئیات تاریخی به نقل‌ها و مشاوره به هنرمندان را عهده‌دار بودم. پایه اصلی طراحی‌ها و نقاشی‌ها، گزارش‌های تاریخی بود که به لطف خدا از اسناد تاریخی استخراج شد. تلاش شد تا آنچه برای دقت بیشتر طرح‌ها مورد نیاز است، از تاریخ استخراج شود.

وی با بیان اینکه این کار مخاطبانی فراملی، فرامرزی و حتی فراتر از زمان حاضر دارد، تصریح کرد: هنر مانایی خود را دارد و کارهای هنری فارغ از جریان‌ها و گروه‌ها راه خود را پیدا می‌کنند. از همین روی، اهمیت این کار کاملاً ملموس است.

معماریان همچنین تاکید کرد که هنر هنرمندان است که زبان تاریخ را به زبان روز تبدیل کرده است.

عادله سلیمی کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی از دانشگاه سوره و مدیر هنری پروژه «بهشت غدیر» درباره این پروژه به خبرنگار مهر گفت: هنر نقاشی و نگارگری ایرانی از دیر باز پیوند ناگسستنی با وقایع تاریخی داشته است، با بررسی آثار قدما به این موضوع پی می‌بریم که تصویرگری وقایع تاریخی و حماسی همیشه مورد توجه هنرمندان و مخاطبان بوده است. با توجه به این سابقه تاریخی و اصالت هنر ایرانی بنا شد تا با پیشنهاد مؤسسه سرو امید ۱۲ پرده از ناگفته‌های واقعه غدیر را به تصویر بکشیم.

وی بیان کرد: نکته مهم «بهشت غدیر» تصویرسازی با شیوه‌های مختلف هنر ایرانی از جمله نگارگری، چاپ سنگی و نقاشی به روش‌های سنتی و دیجیتال است که به ما این امکان را می‌داد بر اساس موضوع هر واقعه بتوانیم بهترین تکنیک را برای جذب مخاطب و رساندن مطلب واقعه در مجموعه «بهشت غدیر» خلق کنیم.

سلیمی تصریح کرد: گاهی برای اینکه بتوانیم بهترین طرح را استخراج کنیم، چند تکنیک اجرا شد و همه تکنیک‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در بعضی تصاویر با چند هنرمند همزمان کار انجام شد تا بتوانیم بهترین اثر را به جهت ماندگاری خلق کنیم.

پرده‌های «معراج» و «غدیر خم» چطور خلق شدند

مریم گودرزی هنرمند نگارگر که دو اثر «معراج» و «غدیر خم» از آثار پروژه «بهشت غدیر» را با تکنیک نگارگری خلق کرده است، درباره این آثار بیان کرد: من دو اثر نگارگری با عنوان «معراج» و «غدیر خم» برای پروژه «بهشت غدیر» کار کردم که اثر اول در واقع ابلاغ پیام غدیر به پیامبر اکرم (ص) در معراج است و خلق اثر با توجه به ویژگی‌های نگارگری عرفانی، در رنگ و چیدمان و ترکیب‌بندی شکل گرفت. همچنین این اثر با توجه به واژه واژه متن معراج‌نامه (به جهت و جانمایی عناصر تصویری در کادر آسمان) خلق شده است. خلق اثر دوم با عنوان «غدیر خم» با توجه به ویژگی‌های نگارگری معاصر، محدودیت رنگ‌ها و مدرن بودن ساخت و ساز، چیدمان و ترکیب‌بندی ایرانی، به جهت و جانمایی عناصر تصویری و کادرهای تودرتو و در یک کادر اصلی که از ویژگی‌های هنر ایرانی است، خلق شده است.

وی درباره اثر «معراج» و اینکه نگاه فراملی نسبت به آن داشته است یا خیر، گفت: این اثر با توجه به نگاهی ملی و ایرانی و قابل قبول طبع فرامنطقه‌ای به جهت علمی بودن ویژگی‌های نقاشی ایرانی، طراحی و اجرا شده است اما عناصر و چیدمان و شیوه ارائه ایرانی است. ساخت‌وساز و رنگ‌بندی معاصر و با محدود کردن رنگ به هدف نزدیک شدن به فضای خلوص و جلوه معنوی کار صورت گرفته است.

خلق اثر با ارادت به حضرت امیرالمومنین علیه السلام

بهنام شیرمحمدی هنرمند نقاش که آثار دیجیتال بسیاری در زمینه تاریخ اسلام و زندگینامه شهدا در کارنامه دارد، در این پروژه ۲ اثر نقاشی را خلق کرده است، درباره این آثار به خبرنگار مهر گفت: بسیار مفتخرم که توانستم قدمی در تبلیغ غدیر بردارم و توفیق خلق دو اثر برای پروژه «بهشت غدیر» را داشتم؛ اولی با موضوع نقشه‌های شوم کفار برای ترور پیامبر (ص) و دومی اجتماع شیاطین در روز غدیر بر اساس روایات. آثاری با چنین موضوعات، سبک و تکنیک در همه‌جای دنیا شناخته شده است و خواستار دارند، تا جایی که حتی با انتشار بخشی از این آثار در صفحه شخصی‌ام، شاهد میل و رغبت شدید مخاطبان ایرانی، عراقی، لبنانی، هندی و … برای داشتن تصاویر کامل این نقاشی‌ها بودم.

وی درباره موضوع این آثار بیان کرد: موضوع کار من تصور بهشت در روز عید غدیر بود و چرایی انتخاب آن به خاطر ذهنیتی بود که خودم در تخیلم داشتم و شاید که البته ارادتی بود که بنده حقیر نسبت به آقا امیرالمومنین داشتم و همه این تصاویر از یاری ایشان بود.

این هنرمند جوان درباره اینکه آثار پروژه «بهشت غدیر» چقدر ملی یا فراملی هستند، گفت: نگاه به غدیر قطعاً فرا ملی و حتی فرا مذهبی است و بهشتی که کار کرده‌ام نشانه آن است چون بهشت برای همه کسانی است که ولایت امیر المومنین را قبول کرده‌اند و انشاالله همه اینها با ظهور حجت آل محمد به حقیقت می‌پیوندد.