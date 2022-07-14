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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۱

سرپرست میراث فرهنگی مازندران:

۲۵۰ شغل در حوزه صنایع دستی مازندران ایجاد می شود

۲۵۰ شغل در حوزه صنایع دستی مازندران ایجاد می شود

ساری- سرپرست میراث فرهنگی مازندران گفت: با پرداخت تسهیلات بند تبصره ۱۸ به هنرمندان ۲۵۰ فرصت شغلی در حوزه صنایع‌دستی ایجاد می‌شود.

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تسهیلات که از محل بند الف تبصره ۱۸ به هنرمندان و صنعتگران پرداخت می‌شود، حوزه صنایع‌دستی مازندران را متحول می‌کند، افزود: این تسهیلات به کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی دارای مجوز به صورت کارگاهی و انفرادی مشغول به فعالیت هستند پرداخت می‌شود.

وی افزود: تاکنون درخواست تسهیلات ۱۶۳ متقاضی به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال مصوب شده که ۱۳ متقاضی با مجوز فعالیت کارگاهی و ۱۵۰ متقاضی به‌صورت انفرادی در حوزه صنایع‌دستی مشِغول به کار هستند.

وی با اشاره به اینکه کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی با دریافت تسهیلات برای ۱۵ تا ۲۰ اشتغال جدید برنامه‌ریزی و اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: با پرداخت این تسهیلات به متقاضیان، ۲۵۰ فرصت شغلی در حوزه صنایع‌دستی ایجاد شود.

ایزدی یادآور شد: بازدیدهای نظارتی از کارگاه‌های تولیدی مذکور برنامه‌ریزی شده و در حال انجام است و طرح‌ها در مرحله معرفی به بانک عامل و تشکیل پرونده قرار دارند. پ

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ یک سیاست حمایتی هنرمندان محسوب می‌شود، در حال حاضر توسعه و تجهیز و ایجاد اشتغال جدید در کارگاه‌های صنایع‌دستی از اولویت‌های معاونت صنایع‌دستی است‌.

کد مطلب 5538152

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