اولین پرواز برگشت حاجیان خراسانی در روز عید غدیر است

جواد شاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروازهای بازگشت کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۱ استان خراسان رضوی با ۲۶ پرواز در قالب ۴۶ کاروان از استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی انجام خواهد شد که با عنایت خداوند اولین پرواز برگشت حاجیان خراسانی در روز عید غدیر صورت خواهد پذیرفت.

رئیس سازمان حج و زیارت خراسان‌رضوی بیان کرد: طی ۴۶ پرواز ورودی به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد پنج هزار و ۸۷۰ زائر، عوامل و نیروهای ستادی هیئت پزشکی حج و زیارت از استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به وطن مراجعت خواهند کرد که این پروازها از ۲۷ تیرماه سال جاری آغاز می‌شود و ۶ مردادماه پایان می‌یابد.

وی افزود: از ۴۶ کاروان فوق ،۴۰ کاروان از استان خراسان رضوی است که پنج هزار و ۶۵ زائر استان را شامل می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت خراسان‌رضوی اظهار کرد: از این تعداد سه هزار و ۹۰۰ نفر در قالب ۲۲ کاروان از شهر مشهد و هزار و ۱۶۵ زائر از سایر شهرستان‌های استان در قالب ۱۸ کاروان راهی سرزمین وحی شدند.

وی افزود: با عنایت به دستورالعمل ابلاغی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد توصیه‌های لازم به حجاج محترم در موضوع رعایت نکات بهداشتی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی حج و زیارت استان به حجاج محترم قبل از ورود به ایران اطلاع رسانی گردیده است و آموزش‌های لازم به حجاج از طریق هیئت پزشکی حج در طول سفر نیز انجام گردیده است.

شاد گفت: رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی در سالن ورودی حجاج در دستور کار قرار دارد و پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه شهید هاشم نژاد مشهد نیز با افزایش پرسنل و استقرار پزشک آمادگی کامل جهت غربالگری کلیه حجاج را پیش بینی و برنامه ریزی کرده است.

رئیس سازمان حج و زیارت خراسان‌رضوی با عنایت به وضعیت اوج گیری مجدد کرونا در ایران از مستقبلین گرامی نیز درخواست داشت که ضمن رعایت فاصله گذاری مناسب، استفاده از ماسک و عدم ازدحام در فرودگاه جهت جلوگیری از انتقال بیماری و حفظ سلامت خود و حاجیان همراهی و مشارکت لازم را داشته باشند.