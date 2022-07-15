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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۷

نمایش بهترین آثار پویانمایی بین‌المللی در جشنواره «فیلم شهر»

نمایش بهترین آثار پویانمایی بین‌المللی در جشنواره «فیلم شهر»

آثار پویانمایی بین‌المللی جشنواره «فیلم شهر» در یک سانس کامل نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هشتمین جشنواره بین‌المللی «فیلم شهر»، ۱۸ پویانمایی کوتاه از کشورهای مختلف طی یک سانس کامل، در جشنواره «فیلم شهر» نمایش داده خواهد شد که کوتاه‌ترین این آثار ۲ دقیقه و بلندترین آنها ۱۳ دقیقه است.

بر اساس این گزارش، اولین سانس نمایش این آثار روز چهارشنبه ۲۹ تیر ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰ و تکرار آن روز پنجشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ در سالن شماره ۳ پردیس سینما گالری ملت خواهد بود.

عمده موضوع این آثار در رابطه با زندگی شهری، مصرف‌گرایی، زندگی شهروندان متاثر از تکنولوژی تلفن همراه، کرونا و… است.

هشتمین جشنواره بین‌المللی «فیلم شهر»، به دبیری مجید اکبرشاهی ۲۷ تا ۳۱ تیر ماه در پردیس سینما گالری ملت برگزار می‌شود.

کد مطلب 5538828

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