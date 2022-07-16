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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۲

داوران بین‌الملل هشتمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

داوران بین‌الملل هشتمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

سه داور خارجی بخش «مسابقه سینمای بین‌الملل» هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، مصطفی سرور فاروقی از بنگلادش، میلیاوشا آیتوگانوا از جمهوری تاتارستان روسیه و عبدالعلیم طاهر از عراق به عنوان سه داور خارجی بخش «مسابقه سینمای بین‌الملل» معرفی شدند.

مصطفی سرور فاروقی، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده بنگلادشی است که فیلم‌های تحسین‌شده در کارنامه خود دارد. فیلم‌های او سه بار نماینده بنگلادش در اسکار بوده است.

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، به دبیری مجید اکبرشاهی ۲۷ تا ۳۱ تیر در پردیس سینما گالری ملت برگزار می‌شود.

کد مطلب 5539671

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