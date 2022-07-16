به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر، مصطفی سرور فاروقی از بنگلادش، میلیاوشا آیتوگانوا از جمهوری تاتارستان روسیه و عبدالعلیم طاهر از عراق به عنوان سه داور خارجی بخش «مسابقه سینمای بینالملل» معرفی شدند.
مصطفی سرور فاروقی، نویسنده، کارگردان و تهیهکننده بنگلادشی است که فیلمهای تحسینشده در کارنامه خود دارد. فیلمهای او سه بار نماینده بنگلادش در اسکار بوده است.
هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر، به دبیری مجید اکبرشاهی ۲۷ تا ۳۱ تیر در پردیس سینما گالری ملت برگزار میشود.
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