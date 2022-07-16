پیام دبیر هشتمین جشنواره فیلم شهر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هشتمین جشنواره بین‌المللی «فیلم شهر»، متن پیام مجید اکبرشاهی دبیر هشتمین جشنواره هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم به شرح زیر است:

«از دوردست‌های تاریخ تا اینک، همواره بشر در اندیشه طرح و تشکیل آرمان شهر و مدینه فاضله بوده. از افلاطون و ارسطو تا فارابی و ابن سینا و خواجه نصیر هر کدام کوشیده‌اند طرحی برای شهری مصفا و معتدل دراندازند که اهالی‌اش با صلح و صفا و عدل و انصاف کنار یکدیگر به زندگی سعادتمندانه دست یابند. مروری اجمالی بر قرآن در خصوص واژه مدینه یا همان شهر این حقیقت را آشکار می‌سازد که اساسی‌ترین رکن سازنده جامعه سالم و پویا، مبتنی بر ارزش‌ها و فضیلت‌های اخلاقی و کرامت و عزت انسانی است. این به واقع پیش‌نیاز و زیرساخت بنیادین برای توسعه همه جانبه و ساخت تمدن است.

جشنواره فیلم شهر چندی است که حول این معنا و مفهوم و طریقه زیستی متعادل و متوازن و متکی بر بن‌مایه‌های معرفتی اسلام و ارزش‌های انسانی، می‌کوشد تا با بهره‌گیری از هنر ارزنده تصویر و فیلم و مدیوم‌های سینما و سریال و مستند و... بستر فکری و فرهنگی چنین رویکردی را مهیا سازد. مقام معظم رهبری در تبیین گام دوم انقلاب بر نیل به جامعه ای اخلاق مدار و در عین حال توسعه یافته در تمامی شئون و جنبه‌ها تأکید فرموده‌اند. ایشان ضمن توصیه جدی به حفظ روحیه امید، خوش‌بینی و اعتماد به نفس ملی، دستیابی به «الگوی جامعه اسلامی» را از رهگذر «خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» کاملا امکان‌پذیر و قابل تحقق می‌دانند.

نوآوری هنرمندان خوش ذوق می‌تواند لحظاتی ما را از ازدحام و غربت تحمیل شده روزگار، رها ساخته و در جهان دلپذیر و دل انگیز خویش غرقه سازدتا نشانمان دهد، می‌توان مهربان‌تر زیست؛ تا به یادمان بیاورد هنوز پرندگان این شهر، ما که خوابیم با نسیم سحری می‌خوانند... شب که چراغ‌های شهر از دوردستِ رویاهایمان سوسو می‌زند همچنان امیدوارمان می‌سازد که این شهر همچنان مهربان و عاشق است ... .

امید است با حضور پرنشاط و صمیمانه هنرمندان و شهروندان عزیز در هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر در راستای تحقق آرمان‌های والا و متعالی شهر و تحقق شعار و چشم انداز «کلان شهر تهران؛ الگوی جهان اسلام» گامی موثر برداریم.

بنگر صنعت خوبش بشنو وحی قلوبش

همگی نور نظر شو همه ذوق از نظر آید

تو چه دانی تو چه دانی که چه کانی و چه جانی

که خدا داند و بیند هنری کز بشر آید (مولانا)»

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، به دبیری مجید اکبرشاهی ۲۷ تا ۳۱ تیر در پردیس سینما گالری ملت برگزار می‌شود.