مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم حجت الاسلام دعایی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم چهلمین روز درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی نماینده ولی فقیه و سرپرست روزنامه اطلاعات با حضور محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ عصر پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ در حرم حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم بجز وزیر ارشاد، خانواده آن مرحوم، دیگر چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی و تعدادی از علاقه‌مندان به شخصیت مرحوم دعایی نیز حضور داشتند.

مرحوم دعایی به علت انسداد مجرای تنفسی، ۱۵ خردادماه سال جاری در بیمارستان آتیه تهران درگذشت؛ وی در هنگام وفات، ۸۱سال داشت.

حجت الاسلام والمسلمین دعایی، از سال ۱۳۵۹، به مدت ۴۲ سال سرپرستی روزنامه اطلاعات را برعهده داشت و در این بین، ۶ دوره نیز نمایندگی مجلس شورای اسلامی را از حوزه تهران برعهده داشت. وی در اوایل انقلاب اسلامی نیز، سفیر ایران در عراق بود.